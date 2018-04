Novi spopadi v Gazi zahtevali smrtne žrtve; ranjenih več kot tisoč Palestincev

EU poziva Palestince k nenasilju

6. april 2018 ob 12:14,

zadnji poseg: 6. april 2018 ob 21:04

V Gazi so znova izbruhnili spopadi med palestinskimi protestniki in izraelskimi vojaki. Palestinski protestniki so zažigali gume in izraelske vojake obmetavali s kamni, ti pa so odgovorili s solzivcem in pravim strelivom. Pri tem naj bi bilo ubitih sedem protestnikov, več kot tisoč jih je ranjenih.

Po navedbah palestinskega zdravstvenega ministrstva je bil en Palestinec ubit v nasilju vzhodno od Gaze, še en pa je umrl v streljanju blizu Han Junisa na jugu Gaze. Pod streli izraelske vojske so po navedbah ministrstva pozneje umrli še trije Palestinci, med njimi 16-letnik.

V bolnišnice so prepeljali več kot tisoč ljudi. Približno 150 jih je utrpelo poškodbe tako zaradi pravega streliva kot zaradi gumijastih nabojev. Številni drugi so poiskali pomoč zaradi vdihavanja solzivca. Iz palestinskega novinarskega društva so sporočili, da je bilo ranjenih tudi šest palestinskih novinarjev.

Pred tednom so izraelski vojaki ob podobnih protestih ubili 20 Palestincev, okoli 1.500 je bilo ranjenih. To je bil najbolj krvav dan v Gazi od izraelske ofenzive na tem območju leta 2014.

Na različnih krajih v bližini žičnate ograje, ki ločuje Gazo in Izrael, se je danes po navedbah izraelske vojske zbralo približno 10.000 palestinskih protestnikov. Številni naj bi poskusili poškodovati in prestopiti varnostno ograjo, metali naj bi tudi eksplozivne naprave.

Izraelska vojska je sporočila, da so vojaki izstrelili "opozorilne strele". Poleg tega so uporabili tudi vodne topove, da bi razgnali množico, in posebno napravo, da bi razkadili dim, ki je nastal zaradi zažiganja gum. Kot poroča AFP, so protestniki z zažiganjem gum želeli ustvariti dimno zaveso za izraelske strelce.

Serija protestov

Gre za nov protest v okviru šesttedenskih demonstracij, na katerih zahtevajo pravico do vrnitve palestinskih beguncev na svoje domove v današnjem Izraelu.

Izrael je opozoril, da ne bo spremenil svoje politike streljanja na protestnike. "Če bodo provokacije, bo tudi odziv, tako oster, kot je bil prejšnji teden," je dejal izraelski obrambni minister Avigdor Lieberman.

Zahod k nenasilju poziva Palestince

Medtem ko je Evropska unija Palestince pred novimi protesti na Twitterju pozvala k nenasilju, je Izrael pozvala le, naj zoper protestnike ne uporabi čezmerne sile.

Izrael je medtem podprla Bela hiša, ki je Palestince pozvala, naj bodo mirni in naj se meji z Izraelom ne približujejo na manj kot 500 metrov. AFP poudarja, da so ZDA odgovornost preložile zgolj na Palestince.

Organizacije za varstvo človekovih pravic so ostro obsodile ravnanje Izraela na protestih prejšnji teden.

Izrael je medtem Hamas, palestinsko gibanje, ki vlada v Gazi, obtožil zlorabe protestov za izvajanje nasilnih dejanj. V protestih sicer ni bil poškodovan noben izraelski vojak.

Več kot pol stoletja pod okupacijo

Gaza je palestinska enklava ob Sredozemskem morju, ki jo Izrael vojaško zaseda od leta 1967. Leta 2005 je sicer od tam umaknil nekaj tisoč judovskih naseljencev in vojsko, a ohranja nadzor nad mejami v Gazi, nad njenim zračnim prostorom in ozemeljskimi vodami. Od leta 2007 uveljavlja strogo zaporo območja, zaradi česar so humanitarne razmere katastrofalne. ZN opozarja, da Gaza čez nekaj let ne bo več primerna za življenje.

Palestinci v Gazi, katere prebivalci so večinoma begunci iz leta 1948 in njihovi potomci, zahtevajo pravico do vrnitve na svoje domove, s katerih so bili pregnani ob ustanovitvi Izraela in zdaj stojijo na izraelskem ozemlju. Leta 1948 je bilo namreč z domov pregnanih več kot 700.000 Palestincev. Palestinci se pri svoji zahtevi za pravico do vrnitve sklicujejo tudi na resolucijo Generalne skupščine ZN-a 194 iz decembra leta 1948, ki jim to pravico dodeljuje.

