Ob obali Avstralije nasedlo 150 kratkoplavutih pliskavk

Plavajo v velikih jatah

23. marec 2018 ob 11:52

Sydney - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ob zahodni obali Avstralije je nasedlo več kot 150 kratkoplavutih mrkih pliskavk. Okoli 130 jih je poginilo, reševalci pa se trudijo, da bi preostale rešili in jih spravili nazaj v morje.

Nasedle kite v zalivu Hamelin, približno 315 kilometrov južno od Pertha, je ob zori opazil ribič.

"Večina kitov je ponoči nasedla in niso preživeli," je povedal Jeremy Chick, ki vodi reševalno akcijo. Bojijo se, da bodo trupla živali privabila morske pse. Plaža v zalivu Hamelin, poimenovanem po francoskem raziskovalcu Jacquesu Felixu Emmanuelu Hamelinu, ki je na tem območju plul okoli leta 1801, je zaradi opozorila pred morskimi psi.

Kratkoplavute mrke plisavke živijo v tropskih in subtropskih morjih, običajno plavajo v velikih jatah. Te vrste kitov pogosto nasedejo na tem območju, saj se gibajo med vodami Antarktike, kjer se prehranjujejo, in toplejšimi vodami na severu, v katerih vzgajajo mladiče. A tokratno število živali, ki so nasedle, je neobičajno visoko.

Do zdaj največ kitov je v zahodni Avstraliji nasedlo leta 1996, ko je poginilo 320 dolgoplavutih pliskavk.

A. P. J.