Trump svojo prvo protiteroristično operacijo izvedel v Jemnu

Ameriški komandosi nad Al Kaido

29. januar 2017 ob 14:43,

zadnji poseg: 29. januar 2017 ob 16:28

Sana - MMC RTV SLO/STA

ZDA so izvedle diverzantsko akcijo nad cilje Al Kaide v osrednjem Jemnu, pri čemer so ubile 14 borcev, umrl pa je tudi en ameriški vojak, trije pa so bili ranjeni, je sporočila ameriška vojska. Napad je bil prva protiteroristična operacija pod predsednikom Donaldom Trumpom.

V 45-minutni nočni operaciji na terenu v provinci al-Baida je sodelovalo več bojnih helikopterjev apache, brezpilotna letala in komandosi iz elitne enote Tjulnjev.

Med ubitimi naj bi bili trije višji voditelji Al Kaide, vključno z Abdulom Raoufom al-Dhahabom, poročata BBC in New York Times, medtem ko lokalni viri in AFP navajajo, da je bilo ubitih 41 borcev Al Kaide in 16 civilistov, od tega osem žensk in osem otrok. Po navedbah lokalnih predstavnikov so napadli hiše treh plemenskih vodij, povezanih z Al Kaido, pri čemer je umrlo več civilistov. Med tarčami napada so bile tudi šola, mošeja in zdravstvena ustanova, ki naj bi jih uporabljali pripadniki teroristične organizacije.

Ameriška brezpilotna letala sicer že več let izvajajo občasne napade na cilje Al Kaide v Jemnu, tudi pod Obamo pa so ZDA očitali, da tarče izbirajo precej neselektivno.

Al Kaida zapolnila vrzel

Al Kaida je izkoristila kaos, ki ga je povzročil konflikt v Jemnu, da je utrdila svojo prisotnost na jugu in jugovzhodu države. Zadnje dve leti to državo na jugu Arabskega polotoka pretresajo spopadi med silami, zvestimi mednarodno priznanem predsedniku Abdrabbuhu Mansurju Hadiju, ki ga podpira tudi koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, in šiitskimi uporniki iz ljudstva Huti, ki imajo podporo Irana.

V notranji konflikt se je marca 2015 vmešala Savdska Arabija s silovitimi zračnimi napadi nad Hutije, v katerih je bilo po podatkih Mednarodne zdravstvene organizacije (WHO) ubitih najmanj 7.400 ljudi, po podatkih ZN-a pa več kot 10.000 ljudi, pri čemer jih je bilo skoraj pol civilistov. Savdijcem so na pomoč priskočile tudi ZDA, ki pa so se po pritiskih mednarodne skupnosti in človekoljubnih organizacij avgusta lani nato od vojaških operacij distancirale.

Donald Trump je sicer ob nastopu predsedniškega položaja napovedal, da bo vodil drugačno zunanjo politiko tako od Baracka Obame kot tudi od njegovih predhodnikov, zunanjo politiko, ki se ne bo vpletala v tuje spore in se trudila širiti ameriško demokracijo po svetu. Da pa bo silovito odgovoril, če bo kdo ogrožal ZDA.

Jemen je sicer ena od držav, katerih državljani po Trumpovem izvršnem ukazu začasno ne smejo vstopiti v ZDA.

B. V., K. S.