Obama v poslovilnem govoru: ZDA so zdaj močnejše in boljše

Govor je v živo spremljalo 18.000 ljudi

11. januar 2017 ob 07:51

Chicago - MMC RTV SLO/STA

Ameriški predsednik Barack Obama je imel v torek zvečer v Chicagu svoj zadnji predsedniški govor, v katerem je povzel glavne dosežke svojih dveh mandatov.

55-letni Obama bo namreč 20. januarja predsedniški položaj predal novoizvoljenemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki ga v govoru sicer ni izrecno omenil. Kot je dejal, je demokracija težko in včasih tudi krvavo opravilo, velikokrat pa se zdi, kot da se za vsaka dva koraka naprej stopi en korak nazaj.

Govor je v kongresni dvorani McCormik Place spremljalo okoli 18.000 ljudi. Množica je vzklikala "še štiri leta!, še štiri leta!", Obama pa je odvrnil, da ne more, vendar je zagotovil, da gre Amerika na daljši rok vedno naprej. Ameriški predsednik je lahko na položaju le dva štiriletna mandata.

Gospodarska rast, Kuba, Iran, zdravstveno zavarovanje

Obama je v govori zatrdil, da so ZDA danes boljše in trdnejše kot pred osmimi leti. Kot je dejal, recesije ni več, zaposlovanje raste, plače tudi, avtomobilska industrija cveti, normalizirajo se odnosi s Kubo, z Iranom je bil dosežen jedrski sporazum, Osama bin Laden je mrtev, istospolno usmerjeni imajo pravico do poroke, 20 milijonov Američanov pa ima dostop do zdravstva. Če bi vse to napovedal pred osmimi leti, je dejal, "bi morda rekli, da smo ciljali malo previsoko".

Pohvalil se je, da so ubili več deset tisoč, kot je dejal, teroristov, poudaril pa je tudi, da tuja teroristična organizacija v osmih letih na ameriških tleh ni izvedla napada. Izvedli so jih posamezniki, ki jih navdihuje t. i. Islamska država, Obama pa se je pohvalil, da so ji skupaj z zavezniki uspeli odvzeti polovico osvojenega ozemlja.

Poziv k zavračanju diskriminacije muslimanov

Ob tem je Američane pozval, naj se ne vdajajo strahu in še naprej zavračajo diskriminacijo muslimanov. Zapora v Guantánamu mu ni uspelo zapreti, kot je obljubljal preden je postal predsednik, je pa odredil konec mučenja terorističnih osumljencev.

Glede zdravstvene reforme z vzdevkom Obamacare, ki jo nameravajo republikanci odpraviti, je dejal, da nima nič proti, če najdejo kaj boljšega. Glede na to, da republikanci ne verjamejo v podnebne spremembe, je Obama dejal, da pretvarjanje, da problem ne obstaja, tega problema ne bo odpravilo. Pozval je k ohranitvi napredka in nadaljevanju dela na tem področju.

Obama je priznal, da številne težave obstajajo še naprej. Nadaljujejo se rasne napetosti, grožnja je po njegovem mnenju tudi ekonomska neenakost. Predsednik je problematiziral tudi zapiranje ljudi v svoje lastne mehurčke. Državljanom je zato priporočil, naj nehajo govoriti drug mimo drugega in se bolj poslušajo.

