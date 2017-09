Objavljen domnevni tonski posnetek Bagdadija

Junija je Rusija sporočila, da je bil Al Bagdadi ubit v letalskem napadu

29. september 2017 ob 00:16

Washington - MMC RTV SLO, STA

Džihadisti t. i. Islamske države so objavili tonski posnetek, za katerega trdijo, da v njem vodja skupine Abu Bakr Al Bagdadi poziva džihadiste v Siriji in Iraku, naj vzdržijo v boju proti sovražnikom. ZDA posnetek še preučujejo, a menijo, da bi lahko šlo za avtentični posnetek vodje, ki naj bi bil po nekaterih domnevah že mrtev.

"Voditelji Islamske države in njeni vojaki so prišli do ugotovitve, da pot do zmage vodi preko potrpežljivosti in upora nevernikom," pravi oseba na posnetku.

Napadel je "neverne narode pod vodstvom ZDA, Rusije in Irana", ki so skupaj z zavezniki povzročili izgube IS v Siriji in Iraku.

Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, ni jasno, kdaj je bil posnetek, ki ga je objavila s t. i. Islamsko državo povezana medijska skupina Al Furqan, narejen.

AFP je od ameriškega obveščevalnega vira izvedela, da posnetek preučujejo. Ob tem je vir dodal, da "nimajo razloga, da bi dvomili v verodostojnost posnetka," da pa njegove verodostojnosti še ne morejo potrditi.

Če gre dejansko za posnetek Bagdadija, bi bil to njegov prvi tonski posnetek od novembra 2016. Junija letos je Rusija sporočila, da je bil Bagdadi ubit v ruskem letalskem napadu blizu Rake v Siriji, vendar njegove smrti doslej ni potrdil še nihče, ne v Moskvi ne v Washingtonu.