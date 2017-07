Po informacijah o Al Bagdadijevi smrti zdaj poročilo o tem, da je preživel

Še tri ali štiri leta do uničenja IS-ja

17. julij 2017 ob 11:51

Mosul, Raka - MMC RTV SLO/STA

Po več poročilih o domnevni smrti vodje samooklicane Islamske države Abuja Bakra Al Bagdadija je Lahur Talabani iz kurdske protiobveščevalne službe dejal, da je Bagdadi preživel in naj bi se skrival južno od Rake v Siriji.

Al Bagdadi naj bi tako vendarle preživel ruski letalski napad konec maja. "Al Bagdadi je nedvomno živ. Ni mrtev. Imamo informacije, da je živ. 99-odstotno smo prepričani, da je živ," je za Reuters dejal Talabani. Pred nekaj dnevi je tudi ameriško obrambno ministrstvo sporočilo, da ni dovolj dokazov o smrti vodje džihadistov.

Informacijo o smrti Al Bagdadija naj bi od visokih poveljnikov IS-ja dobil Sirski observatorij za človekove pravice, organizacija s sedežem v Veliki Britaniji, ki prek mreže aktivistov spremlja dogajanje na terenu v Siriji.

Al Bagdadi naj bi se le skrival

Al Bagdadi naj bi se tako zgolj skrival pred iraškimi silami, ki so pred kratkim zavzele drugo največje iraško mesto Mosul, ki je bil od junija 2014 v rokah IS-ja. Drugo oporišče te skupine, Raka v Siriji, je medtem pod vse večjim pritiskom, samooklicani kalifat pa se tako postopoma drobi.

Kurdski protiobveščevalec Talabani je opozoril, da bo IS po padcu začel upor in da bodo za popolno uničenje džihadistične skupine potrebna vsaj od tri do štiri leta.

B. V.