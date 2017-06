Rusija preverja, ali je v zračnem napadu ubila voditelja IS-ja Bagdadija

Poročil o Bagdadijevi smrti je bilo že več

Rusko obrambno ministrstvo preiskuje, ali je bil v ruskem zračnem napadu v Siriji konec maja ubit voditelj t. i. Islamske države (IS) Abu Bakr Al Bagdadi.

Kot je po poročanju BBC-ja sporočilo ministrstvo, je bil v napadu 28. maja morda ubit Bagdadi in še do 330 pripadnikov IS-ja. Tarča je bilo srečanje vojaškega sveta IS-ja v Raki, dejanskem sirskem glavnem mestu IS-ja. Ruska tiskovna agencija Sputnik je objavila sporočilo obrambnega ministrstva, da je bilo ubitih 30 IS-ovih poveljnikov in do 300 borcev. Poročil o Bagdadijevi smrti je bilo sicer že več.

Ameriški polkovnik John Dorrian, predstavnik koalicije proti IS-ju pod vodstvom ZDA, je dejal, da ZDA ne morejo potrditi Bagdadijeve smrti. Sirska vlada se po poročanju BBC-ja na navedbe ni odzvala.

Kje se nahaja?

Že nekaj časa ni bilo znano, kje se Bagdadi nahaja. Pred oktobrom 2016, ko se je začela ofenziva za prevzem Mosula od IS-ja, naj bi se sicer nahajala v tem severnem iraškem mestu. Reuters je poročal, da se morda skriva v puščavi, namesto da živi v Mosulu ali Raki.

Po oznanitvi kalifata se je Bagdadi, pri čemer naj to ne bi bilo njegovo pravo ime, v javnosti pojavil le enkrat, in sicer v Mosulu junija 2014, ko je IS prevzel nadzor nad mestom. Od takrat je džihadistična skupina izgubila velik del ozemlja pod njenim nadzorom, napadajo pa jo tako ruske kot ameriške sile z zavezniki.

Marca je ameriški zunanji minister Rex Tillerson dejal, da so "skoraj vsi" Bagdadijevi namestniki ubiti in da je "le vprašanje časa, kdaj bo tudi Bagdadi doživel isto usodo".

