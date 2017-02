Kim Džong Nama ubili z živčnim bojnim strupom VX

Pjongjang obtožuje Južno Korejo in Kitajsko

Poročila toksikološke preiskave trupla polbrata severnokorejskega voditelja Kim Džong Una so pokazala, da so atentatorji uporabili strupen živčni strup VX.

Šef malezijske policije Halid Abu Bakar je povedal, da so z analizo odkrili prisotnost živčnega strupa. Odkrili so ga z brisom z oči in kože. Policija skuša ugotoviti, kako so prepovedane snovi prišle v Malezijo in s tem najti sledi umora Nama. Kot so dejali, če je šlo za majhne količine strupa, bodo zelo težko našli kakršno koli sled. Truplo Nama ostaja v mrtvašnici bolnišnice.

Majhna količina dovolj za umor Nama

Živčni bojni strup VX Združeni narodi uvrščajo med orožja za množično uničevanje. Prepovedan je s Konvencijo o kemičnem orožju. Države bi morale v skladu s konvencijo poročati o zalogah, morale bi tudi pospešeno zmanjševati zaloge, Severna Koreja pa ni pogodbenica te konvencije.

Po toksičnosti velja za enega najbolj strupenih živčnih bojni strup. V čisti obliki je brezbarvna oljnata tekočina, brez vonja in okusa. Absorbira se skozi kožo, onemogoča pa prenos živčnih impulzov in povzroči nekontroliran odziv mišic. Smrt z zadušitvijo že po kapljici strupa lahko nastopi v nekaj minutah.

Kot piše BBC, je bila že zelo majhna količina strupa dovolj za umor Nama. Vpliv na živčni sistem je takojšen, zato se je tudi polbrat severnokorejskega voditelja tresel, imel napad, nato pa hitro med prevozom v bolnišnico umrl.

Aretirane štiri osebe

Malezija je prepričana, da za napadom stoji Pjongjang. Trdijo, da so odgovorni severnokorejski agenti. Štiri ljudi so priprli, med njimi Severnega Korejca, Malezijca in dve ženski, Vietnamko ter Indonezijko, s katerima je bil v stiku na letališču. Iščejo še sedem ljudi. Kot je povedal Halid Abu Bakar, ima ena izmed pridržanih simptome stika s strupom (zelo majhno količino) in bruha. Dodal je, da si je ena izmed osumljenk takoj šla umit roke, zaradi česar sumijo, da je bila v stiku s strupom.

Severna Koreja vse malezijske obtožbe odločno zanika in se je ostro odzvala. Pjongjang pravi, da odgovornost za smrt nosi Malezija, ker je severnokorejski državljan umrl na njenem ozemlju. Pjongjang ga identificira le kot severnokorejskega državljana in ne kot Kim Džong Nama.

Medtem je nestabilnost na Korejskem polotoku vse večja. Severna Koreja agresivno obtožuje Južno Korejo, da je ob pomoči Malezije umorila Severnega Korejca. Kot iz Pekinga poroča dopisnik RTV Slovenija Uroš Lipušček, so vse glasnejše tudi obtožbe Kitajske, ki po mnenju Pjongjanga poskuša pod ameriško taktirko z uvedbo popolne trgovinske blokade uničiti severnokorejski družbeni sistem.

S kitajskega obrambnega ministrstva so na vprašanje, kako ocenjujejo razmere na Korejskem polotoku, odgovorili, da bo Peking sprejel vse potrebne ukrepe, da bi zavaroval svojo varnost. Severna Koreja je kritizirala domnevno prijateljsko državo, ki naj bi uvedla nehumano trgovinsko blokado, ki bo zelo prizadela prebivalstvo. Kim Džong Un trdi, da gre za mednarodno zaroto proti Severni Koreji.

