Obvezen obisk prizorišč holokavsta za begunce in prebežnike?

Med protesti proti Trumpu sežig izraelske zastave

10. januar 2018 ob 19:43

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

Nemški judovski svet podpira predlog, po katerem bi morali v okviru boja proti antisemitizmu novi priseljenci v Nemčiji obvezno obiskati katerega od nekdanjih koncentracijskih taborišč.

Josef Schuster, ki vodi Osrednji judovski svet, je podprl predlog poslanke palestinskega rodu v berlinskem senatu Sawsan Chebli, ki je v nedeljo za vse pribežnike in begunce predlagala obiske nekdanjih prizorišč množičnih usmrtitev pod nacističnim režimom.

"Za vsakega, ki živi v tej državi, bi bil smiseln obvezen obisk spominskega parka v nekdanjem koncentracijskem taborišču vsaj enkrat v življenju," je za Bild am Sonntag dejala Cheblijeva. Po njenem predlogu bi morali take obiske, ki so že zdaj obvezni za šolarje, razširiti tudi na nove pribežnike in begunce kot del njihove integracije.

Schuster je prepričan, da bi v ljudeh, ki so bili prisiljeni pobegniti iz svojih domovin in so pribežali v Nemčijo, taki obiski pomagali razviti sočutje.

Trenutno je pri integracijskih tečajih v Nemčiji poudarek na učenju nemškega jezika in spoznavanju nemške zgodovine, kulture in zakonov.

V zadnjih dveh letih je Nemčija sprejela več kot milijon prebežnikov in beguncev, ki so pred vojnami ali pomanjkanjem pribežali iz držav Bližnjega vzhoda in Afrike.

Naraščanje primerov antisemitizma

Antisemitizem je občutljiva tema v državi tudi več kot 70 let po koncu nacističnega režima, med katerim je bilo ubitih šest milijonov Judov.

Po koncu druge svetovne vojne se je Nemčija znebila slabega slovesa in se uveljavila kot ena najbolj strpnih držav do Judov. Danes judovska skupnost tam šteje okoli 200.000 ljudi.

Policijska statistika pa pa kaže na porast antisemitizma, saj je bilo v prvih osmih mesecih lanskega leta prijavljenih za štiri odstotke več primerov kot v istem obdobju leta 2016.

Vlada v Berlinu je kot sramotno označila zažig izraelske zastave prejšnji mesec med protesti proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu zaradi priznanja Jeruzalema za izraelsko prestolnico.

G. V.