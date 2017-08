Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nizozemci lahko oporečna jajca prepoznajo po kodi kmetije, s katere so prišla. Foto: Reuters Jajca so odpoklicali tudi v Nemčiji. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odpoklic zdravju nevarnih nizozemskih jajc se širi

Nove razsežnosti škandala

4. avgust 2017 ob 13:00

Haag - MMC RTV SLO, STA

Trgovine na Nizozemskem in v Nemčiji so s polic umaknile na milijone jajc, ki naj bi vsebovala zdravju škodljive količine strupenega insekticida. Škandal, ki je na Nizozemskem izbruhnil v torek, tako dobiva nove razsežnosti.

Medtem ko se nizozemsko perutninarstvo boji ogromne finančne škode, so nemške oblasti sporočile, da je po njihovih ocenah na njihove trgovske police zašlo tri milijone oporečnih jajc.

Nizozemska uprava za varno hrano NVWA je ta teden zaradi škandala zaprla 138 perutninarskih farm, jajca z 59 drugih farm pa vsebujejo tako visoke ravni insekticida fipronil, da jih ne bi smeli jesti otroci. Nizozemci sicer lahko oporečna jajca prepoznajo po kodi kmetije, s katere so prišla. Kode spornih kmetij so objavili na spletnih straneh.

Na Nizozemskem je sicer lani okoli 1000 perutninarskih farm proizvedlo okoli 10 milijard jajc. Velik del jih izvozijo v sosednjo Nemčijo.

Insekticid fipronil je pogosto uporabljen v proizvodnji veterinarskih produktov za zatiranje bolh, uši in klopov. Vendar pa ne sme biti uporabljen za zdravljenje živali, ki so namenjene za človeško prehrano, kot so piščanci.

V Sloveniji spornih jajc ni

S škandalom se je seznanila tudi Evropska komisija, ki po navedbah tiskovne predstavnice Anna-Kaise Itkonen "zelo pozorno" spremlja dogajanje. "Lahko rečem, da so farme identificirane, jajca blokirana, oporečna jajca izsledena in umaknjena s trga, situacija pa je pod nadzorom," je dejala.

Preiskava kaže, da naj bi strupeno snov kmetijam prodajalo nizozemsko podjetje Chickenfriend za zatiranje trdovratnega zajedavca - rdečih pršic. Substanco z insekticidom naj bi Chickenfriendu dobavljalo neko belgijsko podjetje, a to še ni potrjeno. Nemške oblasti preverjajo tudi nekatere namige, da naj bi sporno zdravilo dobavljali tudi neposredno nemškim farmam v Spodnji Saški. Kazensko preiskavo so sprožile tudi belgijske oblasti, čeprav so tam v jajcih odkrili fipronil, a ne v količinah, ki bi bile škodljive zdravju.

Škandal je nov udarec za nizozemsko perutninarstvo, potem ko so morali novembra lani v državi zaradi ptičje gripe zaklati 190.000 rac.

Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila o odpoklicih jajc obveščena prek evropskega sistema hitrega obveščanja. Prek sistema so tuji kolegi posebej obvestili tiste države, ki so prejele pošiljke spornih jajc, vendar po trenutno razpoložljivih podatkih Slovenije ni med njimi.

