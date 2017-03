Oglasil se je domnevni sin Kim Džong Nama. Upa, da se bodo zadeve izboljšale.

Umor je povzročil spor med Malezijo in Severno Korejo

8. marec 2017 ob 16:50

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na Youtubu se je pojavil posnetek moškega, ki trdi, da je sin nedavno umorjenega Kim Džong Nama, polbrata severnokorejskega voditelja Kim Jong Una. Upa, da se bodo zadeve izboljšale, je dejal.

Južnokorejska obveščevalna agencije je potrdila, da gre za Kim Han Sola, sina Kim Džong Nama, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na posnetku Kim Han Sol v angleščini pove, da je član severnokorejske družine Kim in sin Kim Džong Nama. "Moj oče je bil ubit pred dnevi. Trenutno sem s svojo materjo in sestro. Zelo smo hvaležni ..." je dejal, nato pa se jakost zvoka zmanjša, tako da ni mogoče razumeti, kje se nahajajo oziroma komu so hvaležni. Ob koncu posnetka še izrazi željo, da se bodo zadeve kmalu izboljšale. Na posnetku pokaže tudi svoj severnokorejski potni list, vendar so osebno fotografijo digitalno zabrisali.

Video je objavila do sedaj neznana skupina Cheollima Civil defense (CCD), ki trdi, da je ogrožene člane družine umorjenega Kima spravila na varno na neznano lokacijo. CCD, ki ima spletno stran šele od sobote, se je za sodelovanje pri reševalni akciji družine zahvalil nizozemskemu veleposlaniku v Južni Koreji, Kitajski, ZDA ter četrti vladi, ki je ni imenoval. Zadeve za AFP niso komentirali niti na nizozemskem veleposlaništvu niti pri CCD-ju.

21-letni Kim Han Sol naj bi študiral na univerzi v Parizu, že več let pa živi v izgnanstvu v Macau. Zaradi krvne linije ga številni vidijo kot možnega tekmeca v boju za prevzem Severne Koreje, ki jo vodi njegov stric Kim Džong Un.

Umorjen z živčnim strupom

Kim Džong Nam je bil prejšnji mesec z živčnim strupom VX umorjen na letališču v Kuala Lumpurju. Umora sta obtoženi dve ženski, ki pa zatrjujeta, da sta mislili, da sodelujeta v televizijski potegavščini.

Severna Koreja za Kim Džong Namovo smrt krivi Malezijo, medtem ko Južna Koreja odgovornost pripisuje severnokorejskim agentom. Pjongjang sicer še ni potrdil, da gre dejansko za polbrata Kim Sžong Una, obenem pa Malezijo obtožuje, da s preiskavo smrti poskuša očrniti Severno Korejo.

B. V.