Pingpong med Pjongjangom in Kuala Lumpurjem glede prepovedi odhoda državljanov

Odnosi med Severno Korejo in Malezijo se zaostrujejo

7. marec 2017 ob 07:04

Kuala Lumpur - MMC RTV SLO/Reuters

Severni Korejci so prepovedali odhod vsem Malezijcem iz države, v povračilo pa so Malezijci storili enako za Severne Korejce ter pridržali severnokorejske diplomate na veleposlaništvu.

Malezijska policija je zaposlenim prepovedala odhod s severnokorejskega veleposlaništva v Kuala Lumpurju. "Poskušamo identificirati vse zaposlene na veleposlaništvu," je dejal namestnik ministra za notranje zadeve Nur Jazlan in dodal, da zaposleni ne smejo zapustiti stavbe, dokler malezijske oblasti ne bodo "preštele in locirale vseh zaposlenih".

Predtem so severnokorejske oblasti Malezijcem prepovedale izstop iz Severne Koreje, kar je spodbudilo Malezijce k povračilnemu ukrepu zaprtja veleposlaništva. Malezijska policija naj bi želela zaslišati tri moške, osumljene sodelovanja v umoru Kim Džong Nama, ki naj bi se skrivali na veleposlaništvu.

Tudi Malezija zaprla svoje meje za Severne Korejce

"Ta strašljiva odločitev je iz naših državljanov naredila talce in je v popolnem nasprotju z mednarodnimi zakoni in diplomatskimi normami," je dejal malezijski premier Nadžib Razak in zahteval takojšnjo izpustitev malezijskih državljanov iz Severne Koreje ter sklical izredni sestanek državnega varnostnega sveta.

Premier je prav tako prepovedal izhod severnokorejskih državljanov iz Malezije, vse dokler Malezija ne bo prepričana, da je njenim državljanom v Severni Koreji zagotovljena varnost.

Zaostrovanje odnosov med državama

Kot je znano, je Malezija ena redkih držav, s katero ima Severna Koreja vzpostavljene diplomatske odnose, a po nenavadnem umoru nekdanjega pretendenta za voditelja Severne Koreje, Kim Džong Nama, se odnosi med državama hitro slabšajo.

J. R.