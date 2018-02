Osebje Oxfama fizično grozilo pričam njihovega neprimernega spolnega vedenja

Oxfam se je znašel pod pritiskom javnosti

19. februar 2018 ob 07:29

London - MMC RTV SLO

Humanitarna organizacija Oxfam, ki se spopada s kritikami na račun dejanj svojih uslužbencev predvsem na Haitiju, je razkrila, da so leta 2011 trije uslužbenci fizično grozili pričam njihovega neprimernega spolnega vedenja.

Po medijskem razkritju, da so uslužbenci ene največjih humanitarnih organizacij Oxfam s sedežem v Londonu na Haitiju po uničujočem potresu leta 2010 najemali prostitutke, izključena pa ni niti zloraba mladoletnih, se organizacija spopada s kritikami ravnanja njenih sodelavcev in tudi ukrepanja po omenjenih dejanjih.

Pod pritiskom javnosti je Oxfam tako objavil interno poročilo o domnevnih zlorabah, ki naj bi jih izvedlo njegovo osebje, to pa je razkrilo, da so trije obtoženi neprimernega spolnega vedenja na Haitiju fizično grozili pričam med preiskavo leta 2011.

To je 11-stransko poročilo iz leta 2011, v katerem Oxfam ugotavlja, da je "treba storiti več", da bi preprečili, da bi "problematično osebje" delalo v drugih humanitarnih organizacijah, poroča BBC. Kljub temu opozorilu je več moških, povezanih z domnevnimi zlorabami, prevzelo pomembne položaje v drugih človekoljubnih organizacijah.

Oxfam bo imena razkril haitijski vladi

Oxfam je objavil poročilo, ki ne razkriva identitet omenjenih, vključno s tremi moškimi, obtoženimi ustrahovanja prič. Izvirno poročilo z vsemi podatki bo Oxfam predstavil vladi na Haitiju in organizacija se ji bo tudi opravičila za "napake". Poročilo je Oxfam, organizacija s skoraj 10.000 sodelavci v več kot 90 državah, objavil, da bi bil "transparenten, kolikor je lahko", glede svojih odločitev.

Poročilo še pravi, da je sedem Oxfamovih uslužbencev prenehalo delati za to organizacijo zaradi neprimernega vedenja na Haitiju leta 2011. Eden je bil odpuščen, trije pa so dali odpoved zaradi najemanja prostitutk v prostorih organizacije. Izključeno ni niti najemanje mladoletnih prostitutk. Še dva člana osebja sta bila odpuščena zaradi nadlegovanja in ustrahovanja, eden pa je bil odpuščen, ker ni zaščitil drugih pripadnikov osebja.

Glede na poročilo je tudi takratni vodja Oxfama na Haitiju Roland Van Hauwermeiren preiskovalcem "priznal najemanje prostitutk" v Oxfamovi rezidenci. Prejšnji teden je Van Hauwermeiren najprej zanikal najemanje prostitutk. Omogočen mu je bil "postopen in dostojanstven umik" in dovoljeno mu je bilo, da je podal odpoved v zameno za polno sodelovanje s preiskovalci, ugotavlja poročilo.

Po odhodu iz Oxfama je Van Hauwermeiren prevzel položaj vodje misije organizacije Action Against Hunger (Ukrepanje proti lakoti) v Bangladešu. Iz organizacije so sporočili, da jih Oxfam ni obvestil o njegovem neprimernem ali neetičnem obnašanju.

Od Čada do Haitija

Po razkritju neprimernega delovanja osebja Oxfama na Haitiju so mediji poročali o podobnem ravnanju pripadnikov te organizacije tudi v Čadu, kjer so pomagali žrtvam državljanske vojne. Tudi tam so namreč leta 2006 v prostore Oxfama redno vabili prostitutke. Tedaj naj bi zaradi neprimernega vedenja odpustili enega izmed sodelavcev.

B. V.