Padli zadnji utrdbi Islamske države v Siriji in Iraku

Vojaški uspehi nad Islamsko državo

3. november 2017 ob 10:55

Damask,Bagdad - MMC RTV SLO, STA

Iraške sile so vstopile v mesto Al Kaim na severozahodu Iraka, ki velja za zadnjo trdnjavo Islamske države (IS) v tej državi, medtem ko je sirska vojska zavzela mesto Deir al-Zour na vzhodu Sirije, ki je prav tako veljalo za še zadnjo IS-ovo utrdbo v tej državi.

V Al Kaimu je iraška vojska ob podpori iraških zračnih sil in zračnih sil koalicije pod vodstvom ZDA zgodaj davi obstreljevala položaje džihadistov v središču mesta. Kmalu zatem je po navedbah neimenovanega iraškega častnika po silovitih spopadih osvojila mestno četrt Gaza. Pri tem je bilo ubitih več borcev IS-a, preostali pa so se umaknili v središče Al Kaima.

Paravojaške sile Hašed al Šabi (mobilizacija ljudstva) so sporočile, da so džihadisti na jugozahodu mesta zažgali več hiš, da bi jih bilo zaradi dima težje opaziti iz zraka. Navedle so tudi, da je več borcev IS-a pobegnilo čez mejo v sirsko mesto Albu Kamal.

Iraške sile so operacijo za osvojitev Al Kaima z okolico začele prejšnji teden. Mesto leži ob reki Evfrat blizu meje s Sirijo. V njem živi okoli 150.000 ljudi, večinoma sunitov, in velja za zadnji ostanek kalifata, ki ga je IS razglasila leta 2014 po zavzetju obsežnih območij v Iraku in Siriji. Po navedbah koalicije pod vodstvom ZDA je na območju še kakih 1500 borcev IS-a.

Sirska vojska zavzela Deir al-Zour

Uspehe beležijo tudi v Siriji. Kot je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice, so režimske sile in njihovi zavezniki ob ruski pomoči iz zraka prevzeli popoln nadzor nad glavnim mestom z nafto bogate pokrajine Deir al-Zour ob meji z Irakom.

Po navedbah omenjene organizacije so boji končani, v mestu pa zdaj poteka "čiščenje". Po poročanju tiskovne agencije Sana je sirska vojska ob podpori zavezniških sil povsem osvobodila Deir al-Zour ter ponovno vzpostavila varnost in stabilnost v mestu.

Mesto Deir al-Zour je bilo zadnja večja trdnjava IS-a v Siriji. Džihadisti so večji del mesta zavzeli leta 2014, zanje pa je bilo strateško pomembno zaradi bližine meje z Irakom. Sirska vojska je v Deir al-Zour vdrla septembra, s čimer so se končali skoraj tri leta trajajoči napadi džihadistov na dele mesta pod vladnim nadzorom. Skrajneži so nekoč zasedali pretežni del pokrajine Deir al-Zour, zdaj pa so na udaru ločenih ofenziv režimske vojske in opozicijskih kurdsko-arabskih Sirskih demokratičnih sil.

