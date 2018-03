Papež Frančišek: Bog preizkuša naša okostenela stališča, ki nas hromijo

Poostreni varnostni ukrepi v Vatikanu

31. marec 2018 ob 22:53

Vatikan - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Papež Frančišek je v baziliki svetega Petra vodil vigilijo, ki naznanja Jezusovo vstajenje od mrtvih.

"Praznovati veliko noč pomeni znova verjeti, da je Bog povezan z našim življenjem. Preizkuša naša okostenela stališča, ki nas hromijo. Praznovati veliko noč pomeni dovoliti Jezusu, da premaga strah, ki nas tako pogosto napade in poskuša pokopati vsako upanje," je dejal papež.

Slovesna vigilija, ki naznanja Jezusovo vstajenje od mrtvih, je v Vatikanu potekala ob poostrenih varnostnih ukrepih. Začela se je s prižigom novega velikonočnega ognja.



Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore:

Odločno moramo reči ne vsakemu zlu, ki na svetu povzroča trpljenje





Papež je na večer velikega petka vodil molitev križevega pota in Jezusa prosil, naj vernikom podeli milost svetega sramu, skesanosti in upanja.

"Samo odpuščanje lahko premaga zamero in maščevalnost, samo bratski objem lahko razpodi sovražnosti in strah pred drugim," je poudaril na veliki petek.

Po njegovih besedah Jezusova žrtev tudi danes še vedno oddaja vonj božanske ljubezni, ki boža srca tolikih mladih, ki mu posvečajo svoje življenje in postajajo živi zgled dobrote in zastonjskosti v svetu, ki ga razžira logika dobička in lahkega zaslužka.

Pripadniki katoliške in evangeličanske vere praznujejo veliko soboto, ki je namenjena predvsem molitvi ob Božjem grobu in blagoslavljanju velikonočnih jedi.

J. R., G. V.