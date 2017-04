Papež Frančišek Norveško vidi kot posrednika v severnokorejski krizi

Papež poziva k rešitvi prek diplomacije

30. april 2017





Papež Frančišek je dejal, da bi za umiritev razmer in zmanjšanje nevarnosti jedrskega uničenja v krizi med Severno Korejo in ZDA morala posredovati tretja država, kot je na primer Norveška.

Kot je papež dejal na letalu ob vrnitvi iz Kaira v Vatikan, bi bil v obsežni vojni uničen precejšen del človeštva. Dodal je tudi, da je pripravljen na srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ko bo ta prihodnji mesec v Evropi, vendar iz Bele hiše niso še ničesar sporočili.

Glede vprašanja o odnosih med ZDA in Severno Korejo je poudaril, da bi morali Združeni narodi znova prevzeti vodstvo v svetovni diplomaciji.

"Pozivam in pozival bom vse voditelje, kot sem pozival voditelje tudi drugje po svetu, naj rešitve za težave iščejo prek diplomatskih poti," je še dejal papež o krizi med Pjongjangom in Washingtonom. "Vprašanje severnokorejskih raket je aktualno že več kot leto dni, a zdaj se zdi, da so razmere postale prevroče," je svojo zaskrbljenost izrazil papež Frančišek.

"Na svetu je toliko povezovalcev, tukaj so posredniki, ki se ponujajo, na primer Norveška," je poudaril in dodal, da je podobnih držav še več. Ob tem se je nanašal na sporazume med Izraelci in Palestinci iz 90. let, znane tudi pod skupnim imenom Oselski sporazum (Oslo Accord), katerih pogajanja so skrivno vodili Norvežani.

"Govorimo o prihodnosti človeštva. Vsesplošna vojna bi uničila precejšen del človeštva in kulture. Menim, da se ji človeštvo ne bi zmoglo zoperstaviti," je papež Frančišek komentiral možnost vojne, ki bi se po njegovem mnenju lahko razvila iz severnokorejskega konflikta.

J. R.