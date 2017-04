Papež Frančišek: Prebežniški centri so kot koncentracijska taborišča

Med maševanjem v baziliki sv. Bartolomeja je papež pozval k solidarnosti s prebežniki

23. april 2017 ob 09:28

Rim - MMC RTV SLO/Reuters

Papež Frančišek je v baziliki svetega Bartolomeja v Rimu vlade pozval, naj prebežnike izpustijo iz sprejemnih centrov, saj so mnogi izmed njih postali "koncentracijska taborišča".

Med obiskom rimske bazilike, kjer se je srečal s prebežniki, je papež spregovoril o svojem lanskoletnem obisku prebežniškega sprejemna centra na Lezbosu. Tam je spoznal muslimanskega moškega iz Bližnjega vzhoda, katerega krščanski ženi so islamisti prerezali vrat, ker ni želela odvreči svojega križca. "Teroristi so prišli v našo državo," je papežu ob takratnem srečanju povedal prebežnik.

"Ne vem, ali je moškemu uspelo zapustiti tisto koncentracijsko taborišče. Veliko prebežniških centrov je kot koncentracijska taborišča, saj je ogromno število prebežnikov vrženih vanje in puščenih tam," je dejal papež Frančišek.

Na njegove besede se je že odzval Ameriški judovski odbor (AJC), ki je papeža pozval, naj "pretehta svojo obžalovanja vredno izbiro besed" zaradi uporabe izraza koncentracijsko taborišče.

"Pogoji, v katerih prebežniki živijo v evropskih državah, so morda res težavni in si zaslužijo večjo mednarodno pozornost, vendar zagotovo ne gre za koncentracijska taborišča," je v izjavi podal vodja odbora David Harris. "Koncentracijska taborišča so postavili in uporabljali nacisti in njihovi zavezniki za suženjsko delo in iztrebljanje milijonov ljudi med drugo svetovno vojno. Nemogoče je primerjati obseg te tragedije," je dodal.

Mednarodni dogovori in človekove pravice

Papež je pohvalil države, ki pomagajo prebežnikom ter se jim zahvalil za "prenašanje tega dodatnega bremena, saj se zdi, da so mednarodni dogovori pomembnejši od človekovih pravic". Prebivalce na severu Italije je pozval, naj sprejmejo več migrantov ter izrazil upanje, da bi velikodušnost z juga Italije "vsaj malo okužila tudi sever".

"Če bomo zaprli vrata prebežnikom, se temu lahko reče tudi samomor," je dodal papež Frančišek, saj ima Italija eno najnižjih stopenj rodnosti na svetu.

Bazilika sv. Bartolomeja, ki se nahaja na otoku na reki Tiberi v Rimu, je svetišče kristjanov, ubitih v 20. in 21. stoletju iz verskih vzrokov. V baziliki je tudi molitvenik francoskega duhovnika Jacquesa Hamela, ki so ga v cekrvi v kraju Saint-Etienne-du-Rouvaray v Franciji okrutno umorili člani samooklicane Islamske države.

