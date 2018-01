Papež se je opravičil za obrambo škofa, obtoženega prikrivanja spolnih zlorab

Ni običajno, da se papež opraviči za svoje besede

22. januar 2018 ob 17:57

Vatikan - MMC RTV SLO

Papež Frančišek se je opravičil za svojo izjavo prejšnji teden v Čilu, ko je branil škofa, obtoženega prikrivanja spolnih zlorab. Za ljudi, ki škofa obtožujejo, je namreč dejal, da klevetajo.

Frančišek je tako branil čilskega škofa Juana Barrosa, ki ga žrtve spolnih zlorab duhovnikov obtožujejo, da je prikrival njihova dejanja. Kot je dejal papež, se zaveda, da je z izjavo, da žrtve klevetajo, številne ljudi prizadel, obenem pa je ponovil, da verjame v Barrosovo nedolžnost. Papež je prejšnji teden še dejal, da ni nikakršnih dokazov za obtožbe zoper Barrosa.

Papeža je odkrito kritiziral bostonski kardinal Sean O'Malley, ki je dejal, da se zaradi njegove izjave žrtve spolnih zlorab duhovnikov počutijo zapuščene.

"Opravičujem se jim, če sem jih prizadel, ne da bi vedel, a to je rana, ki sem jo povzročil, ne da bi hotel," je dejal papež. "To me zelo boli," je sklenil.

BBC poroča, da je neobičajno, da se papež opraviči za svoje besede. V tem primeru pa je očitno začutil, da je to po zavrnitvi obtožb žrtev spolnih zlorab moral storiti. Zdaj pa je dejal, da zahteve, naj žrtve priskrbijo dokaze, izzvenijo kot klofuta.

B. V.