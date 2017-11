Papež se je sestal z Aung San Su Či, v govoru pa ni izrecno omenil Rohing

Papež je mjanmarske oblasti pozval k sodelovanju z mednarodno skupnostjo

28. november 2017 ob 14:02

Najpjitav - MMC RTV SLO, STA

Papež Frančišek se je v nadaljevanju obiska Mjanmara sešel z voditeljico države Aung San Su Či. Imel je tudi govor, v katerem pa ni izrecno omenil preganjane pretežno muslimanske manjšine Rohinga.

Medtem ko so organizacije za človekove pravice papeža pozvale, naj v podporo Rohingom izrecno uporabi ime manjšine, ga je katoliška skupnost v tej pretežno budistični azijski državi pred obiskom prosila, naj tega ne stori, saj da bi lahko z izrecnim omenjanjem Rohingov škodoval okoli 660.000 tamkajšnjim katoličanom.

V ponedeljek se je Frančišek sestal s poveljnikom vojske, danes pa z voditeljico države. Po srečanju je v govoru poudaril, da mjanmarsko ljudstvo "še naprej trpi zaradi državljanskih spopadov in sovražnosti, ki trajajo že predolgo in so ustvarili globoke delitve". Mjanmarske oblasti je pozval k sodelovanju z mednarodno skupnostjo, pozval pa je tudi k "spoštovanju vseh etničnih skupin in njihove identitete".

Aung San Su Či: Zavezana sem zaščiti pravic

Aung San Su Či pa je dejala, da je zavezana "zaščiti pravic, spodbujanju strpnosti in zagotavljanju pravic vseh" državljanov. "Od nas se pričakuje, da bomo nadaljevali nalogo gradnje države, ki temelji na zakonih in institucijah ter bo vsakomur v državi zagotovila pravičnost, svobodo in varnost," je dejala Nobelova nagrajenka za mir, ki je deležna številnih kritik, češ da je vojski dala proste roke pri preganjanju Rohingov.

V sredo bo imel papež v Jangonu mašo na prostem, kamor naj bi prispelo okoli 200.000 ljudi, obisk pa bo končal v četrtek, ko bo odpotoval v sosednji Bangladeš, kamor je od konca avgusta iz Mjanmara zbežalo več kot 600.000 Rohingov, ki jih budistična večina prebivalcev države sicer preganja že več desetletij.

Povod za nasilje vojske in policije nad civilnim prebivalstvom je bil avgustovski napad muslimanskih upornikov na varnostne sile. Mjanmar pripadnike te muslimanske manjšine obravnava kot nezakonite priseljence in zanje uporablja izraz Bengalci ter s tem namiguje, da izvirajo iz Bangladeša.

B. V.