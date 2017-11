Dogovor Mjanmara in Bangladeša: Rohingi se bodo vrnili v domovino

Čez mejo v Bangladeš zbežalo več kot 600.000 pripadnikov manjšine

23. november 2017 ob 13:00

Jangon - MMC RTV SLO, STA

Mjanmar in Bangladeš sta podpisala dva dogovora o vrnitvi več sto tisoč pripadnikov muslimanske manjšine Rohinga v mjanmarsko zvezno državo Rakajn. V enem od sporazumov sta med drugim določila reko Naf za mejo med državama.

Bangladeš je dogovor označil za prvi korak in dodal, da bo Mjanmar sprejel nazaj Rohinge. Mjanmar pa je sporočil, da je pripravljen sprejeti Rohinge "takoj, ko bo to mogoče".

Po več tednih razprav glede pogojev za vrnitev v domovino sta obe strani po pogovoru med mjanmarsko voditeljico Aung San Su Či in zunanjim ministrom Bangladeša Mahmudom Alijem podpisali dogovor.

Od konca avgusta je iz Mjanmara zbežalo okoli 620.000 pripadnikov muslimanske manjšine, ki jih budistična večina prebivalcev države sicer preganja že več desetletij. Povod za nasilje vojske in policije nad civilnim prebivalstvom je bil napad muslimanskih upornikov na varnostne sile.

Brez dostopa do zdravstva

Nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International je v torek objavljenem poročilu med drugim razkrila, da mjanmarski zakon iz leta 1982 muslimanski manjšini, ki šteje okoli 1,1 milijona pripadnikov, ne dovoljuje državljanstva. Rohingom tudi ne dovolijo dostopa do zdravstvenih ustanov v zvezni državi Rakajn, kjer jih živi večina, z omejevanjem gibanja in policijskimi urami pa jim zmanjšujejo možnosti za zaslužek, obiske družine ali prakticiranje vere. Rohingi so tudi tarče aretacij, pretepanj in zunajsodnih pobojev.

Po navedbah AI-ja se več sto tisoč Rohingov, ki so pred preganjanjem pobegnili v sosednji Bangladeš, želi vrniti v domovino.

Tillerson: Gre za etnično čiščenje

Preganjanje Rohingov na zahodu Mjanmara je za etnično čiščenje prvič označil ameriški državni sekretar Rex Tillerson, vendar ni napovedal nobenih ukrepov proti odgovornim. ZDA so namreč previdne, da ne porušijo napredka v Mjanmaru po desetletjih vojaške diktature, in Tillerson je pazil, da ne vplete civilne vlade, ki jo lahko vojska kadar koli spet strmoglavi, v grozodejstva. Upajo, da bo že opredelitev grozodejstev pomagala premakniti stvari v pravo smer, to je končanje nasilja in vrnitev beguncev ter morda tudi kaznovanje odgovornih.

Naslednji teden bo v Mjanmar prišel papež Frančišek, ki je že pozval k preiskavi in kaznovanju odgovornih. Potoval bo tudi v Bangladeš.

A. P. J.