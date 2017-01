Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Motiv strelskega incidenta še ni znan, evakuacija potnikov in delavcev letališča še poteka. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pet mrtvih in 13 ranjenih v streljanju na letališču na Floridi

Policija je napadalca že aretirala

6. januar 2017 ob 19:56,

zadnji poseg: 6. januar 2017 ob 21:46

Tallahassee - MMC RTV SLO/Reuters

Na mednarodnem letališču Fort Lauderdale na Floridi je prišlo do streljanja, v katerem je napadalec ubil pet ljudi, 13 pa ranil.

Policija naj bi napadalca že aretirala. Kot poroča agencija Reuters, je napadalec moški, star nekaj čez 20 let, deloval naj bi sam.

Napadalca že zaslišuje FBI. Senator Bill Nelson je sporočil, da naj bi bil napadalec 26 let star nekdanji vojak E. S., česar pa pristojne oblasti še niso potrdile.

Streljati naj bi začel že pred vstopom v terminal dve (iz katerega vozijo letala družbe Delta Airlines in Air Canada) in s svojim pohodom nadaljeval tudi v notranjosti, kjer so potniki čakali na sprejem prtljage. Iz posnetkov nadzornih kamer je vidno, kako okrvavljene žrtve ležijo po tleh. Motiv za strelski incident še ni znan.

Kot je dejal šerif območja Broward Scott Israel, policisti niso izstrelili nobenih nabojev, prav tako pa je potrdil, da se na letališču ne odvija še eno streljanje, kot so poročali nekateri ameriški mediji.

Letališče so po napadu nemudoma zaprli in evakuirali vse potnike.

K. Št.