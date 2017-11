Pistoriusu so več kot podvojili zaporno kazen

K zvišanju kazni pozvalo tožilstvo

24. november 2017 ob 13:40

Cape Town - MMC RTV SLO, STA

Južnoafriško prizivno sodišče je zvišalo zaporno kazen paraolimpijcu Oscarju Pistoriusu s šestih let na 13 let in pet mesecev zaradi umora njegovega nekdanjega dekleta Reeve Steenkamp.

"Pritožbi tožilstva na višino kazni se ugodi. Obtoženi je obsojen na zaporno kazen 13 let in petih mesecev," je sporočil sodnik Willie Seriti.

K zvišanju kazni je pozvalo tožilstvo, ker je menilo, da je bila dosojena kazen Pistoriusu prenizka. Občinstvo v dvorani je razsodbo sprejelo z glasnimi vzdihi.

Tožilstvo je v začetku meseca za Pistoriusa zahtevalo strožjo zaporno kazen. Kot je menila tožilka Andrea Johnson, je šest let zapora, na katerega je bil obsojen lani, premalo, glede na to, da je zagrožena najnižja kazen 15 let zapora.

Pistoriusu je tudi očitala, da je po smrtonosnih strelih na svojo prijateljico pokazal veliko samopomilovanja, a nobenega obžalovanja.

"Ne bi smeli preveč poudarjati osebnih okoliščin. Ne želimo, da bi ta nasilen umor postal nepomemben," je še dejala tožilka.

To je bila že druga pritožba tožilstva. Prvotno je bil Pistorius pred sodiščem spoznan za krivega uboja, kasneje pa so to spremenili v umor.

Pistorius je na valentinovo leta 2013 v svoji hiši s streli skozi vrata kopalnice ubil svojo prijateljico, manekenko Reevo Steenkamp. V svoj zagovor je zatrjeval, da je menil, da je za vrati vlomilec. Zločin je odmeval po vsem svetu.

Pistoriusu so zaradi prirojene napake amputirali spodnje okončine. Zaslovel je kot šestkratni zmagovalec paraolimpijskih iger in udeleženec olimpijskih iger leta 2012 v Londonu.

G. V.