Pjongjang grozi z načrtom napada na Guam, Trump odgovarja s svojo grožnjo

Rakete naj bi padle v vodo 30-40 kilometrov stran od otoka

10. avgust 2017

zadnji poseg: 10. avgust 2017 ob 21:44

Pjongjang/Washington

Severna Koreja je sporočila, da bo načrt za izstrelitev štirih raket srednjega dosega v vode blizu ameriškega tihomorskega otoka Guam predstavila v nekaj dneh. Ameriški predsednik Trump je medtem Pjongjangu sporočil, naj bo "zelo, zelo živčen", če bo kaj storil ZDA.

Besedna vojna med Washingtonom in Pjongjangom se še zaostruje. Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je tako poročala, da se tamkajšnje oblasti pripravljajo na izstrelitev štirih raket Hvasong-12, ki naj bi preletele japonske prefekture Šimane, Hirošima in Koiči in pristale v morju, okoli 30 kilometrov stran od Guama. Japonska je v odzivu sporočila, da bo prestregla rakete, če jih bodo res izstrelili.

Severnokorejska vojska trdi, da bo imela celovito akcijo napada na Guam pripravljeno do sredine avgusta, nato pa bo načrt predstavila voditelju Kim Džong Unu, ki ga bo moral odobriti. "Rakete bodo preletele 3.356 kilometrov v 1.065 sekundah in bodo padle v vodo 30-40 kilometrov stran od Guama," je dejal vojaški poveljnik Kim Rak Gjom.

Trump spet grozi

Na zadnje grožnje se je s svojimi grožnjami že odzval ameriški predsednik Donald Trump. Dejal je, da naj bo Severna Koreja, če bo samo mislila na napad na ZDA ali njihove zaveznike, "zelo, zelo živčna". "Povedal vam bom zakaj...ker se jim bodo zgodile stvari, za katere niso mislili, da so mogoče," je dejal. Trump je še dodal, da naj se Severna Koreja "spravi k sebi", sicer bo v težavah, kot je bila le redko katera država na svetu.

Na vprašanje, ali obstaja možnost prvega napada na Pjongjang, je Trump v svojem golf klubu v New Jerseyju odgovoril: "O tem ne govorimo. O tem nikoli ne govorimo." Je pa Trump dodal, da so ZDA vedno pripravljene na pogajanja. O svoji prejšnji izjavi, namenjeni Severni Koreji, v kateri je tej državi zagrozil z "ognjem in gnevom, kakršnega svet ni videl", je sicer dejal, da ni bila dovolj ostra, poroča BBC.

"S Trumpom dialog ni mogoč"

Pjongjang je tudi zavrnil prejšnje Trumpove grožnje z "ognjem in gnevom". Severni Korejci so Trumpove besede označili za "kup nesmislov", za predsednika pa dejali, da mu "primanjkuje razuma". "Odkrit dialog s takšnim moškim, ki mu primanjkuje razuma, je nemogoč. Zanj pride v poštev le uporaba sile," so dejali.

Washington jim ni ostal dolžan. Obrambno ministrstvo je posvarilo, da bi izstrelitev raket pomenila "konec severnokorejskega režima" in da bi bil Pjongjang "surovo poražen" v vsaki vojni proti ZDA in njenim zaveznicam. Znova so režim pozvali, naj ustavi svoj jedrski program, Trump pa je v sredo tvitnil, da je s prvim predsedniškim ukazom naročil posodobitev ameriškega jedrskega orožja, ki je zdaj močnejše kot kdaj koli.

Iz Južne Koreje so sporočili, da v severni sosedi niso zaznali neobičajnih dejavnosti, Kitajska pa je položaj opisala kot "zapleten in občutljiv" in pozvala k umiritvi razmer.

Guam je tihomorski otok, ki meri 544 kvadratnih kilometrov, na njem živi 163.000 ljudi. Četrtino ozemlja sicer zavzemajo ameriška vojaška oporišča, v katerih je nastanjenih 6.000 ameriških vojakov. Po poročanju BBC-ja so tamkajšnji prebivalci prepričani, da gre pri grožnjah le za besedno vojno in da bi bila dejanska izstrelitev raket "samomorilsko dejanje" Severne Koreje.

Guam ni pokrit s severnoatlantsko pogodbo

Ker Guam ni del ozemlja, za katero je predvidena obvezna kolektivna pomoč v skladu s petim členom severnoatlantske pogodbe, članice zveze Nato v hipotetičnem primeru napada nanj niso dolžne ZDA zagotoviti vojaške podpore.

Potemtakem bi bila samo politična odločitev, ali bi se zavezniki ZDA pri napadu na Guam sklicevali na peti člen pogodbe, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V Natovih krogih so dejali, da je malo verjetno, da bi članice vojaške zveze v primeru severnokorejskega napada ZDA odrekle podporo, še poroča DPA.

VIDEO Pjongjang razjezila Trumpova grožnja

