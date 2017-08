Varnostni svet soglasno sprejel ostrejše sankcije proti Pjongjangu

ZN stopnjuje pritisk na Pjongjang

5. avgust 2017 ob 21:40

New York - MMC RTV SLO

Varnostni svet ZN-a je soglasno podprl ameriško resolucijo o ostrejših sankcijah proti Severni Koreji. Pomenijo prepoved izvoza mineralov in morske hrane nad milijardo dolarjev.

Resolucijo sta tako podprli tudi Rusija in Kitajska, glavni zaveznici in trgovinski partnerici Severne Koreje. Ukrep pomeni sedmi sveženj sankcij ZN-a zoper Severno Korejo, odkar je ta država leta 2006 prvič izvedla jedrski preizkus, poroča Al Džazira.

V soboto so medtem zunanji ministri držav jugovzhodne Azije na srečanju v Manili kritizirali Severno Korejo, češ da sta njena preizkusa medcelinskih balističnih raket prejšnji mesec ogrozila svetovno stabilnost.

Ministri članic Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) so sporočili, da takšen razvoj "resno ogroža mir, varnost in stabilnost v regiji in svetu". V organizaciji so tako Severna Koreja kot Južna Koreja, Japonska in ZDA. Zadnje tri so sicer hotele doseči znižanje odnosov organizacije s Severno Korejo.

ZDA so s podporo evropskih držav, Japonske in Južne Koreje vodile napore za nove sankcije kot odgovor na severnokorejsko izstrelitev medcelinske balistične rakete 4. julija. Drugi preizkus 28. julija pa je okrepil zaskrbljenost, da želi Pjongjang razviti raketo, ki bi lahko zadela celinske ZDA.

Konec pogajanj leta 2009

Sprejeta resolucija spet poziva k šeststranskim pogajanjem z namenom denuklearizacije Korejskega polotoka. Severna Koreja se je leta 2009 umaknila iz pogajanj.

Nekatere azijske države, tudi Južna Koreja, upajo na dvostranske pogovore s severnokorejskim zunanjim ministrom Ri Jong Hojem. "Če bi za to obstajala možnost, bi mu rekla, da moramo voditi dialog in da mora sever prenehati s provokacijami," je dejala južnokorejska zunanja ministrica Kang Kjung Va.

B. V.