Po grožnji z uničenjem Severne Koreje Kim Džong Un Trumpa označil za "neuravnovešenega"

Kim je dejal, da ga je Trump prepričal o pravilnosti odločitve za razvoj orožja

22. september 2017 ob 07:28

Pjongjang - MMC RTV SLO

Potem ko je ameriški predsednik v ZN-u Severni Koreji zagrozil s "popolnim uničenjem", ga je severnokorejski voditelj Kim Džong Un označil za "neuravnovešenega" in dejal, da je imel prav glede razvoja orožja.

Trumpove izjave "so me prepričale, namesto preplašile ali ustavile, da je pot, ki sem jo izbral, pravilna in da ji moram slediti do konca," je dejal Kim v izjavi, ki jo je prenesla državna tiskovna agencija KCNA.

Kim je še dejal, da bo Trump "plačal" za svoj nedavni govor v ZN-u, dodal pa je še, da bo "gotovo in dokončno z ognjem ukrotil norega ameriškega šibkega senilnega starca".

Trump je namreč v torek dejal, da bodo ZDA, če se bodo prisiljene braniti, "popolnoma uničile" Severno Korejo. Ob tem je Kima posmehljivo označil za "človeka raketo", ki da je na "samomorilski misiji". Gre za nadaljevanje ostre retorike med obema državama v zadnjih mesecih.

Severnokorejski zunanji minister Ri Jong Ho, ki je Trumpov govor primerjal z "laježem", je medtem opozoril, da bi lahko Pjongjang preizkusil vodikovo bombo v Tihem oceanu. Kot je dejal Ri, "bi to bila lahko najmočnejša detonacija vodikove bombe na Tihem oceanu". Severna Koreja je kljub prepovedi in mednarodnim obsodbam že izvedla šest jedrskih preizkusov, v zadnjem mesecu pa je čez Japonsko izstrelila dve balistični raketi.

Trump je medtem z izvršnim ukazom zaostril sankcije proti Severni Koreji. Ukaz finančnemu ministrstvu ZDA daje pooblastila za sankcioniranje podjetij in finančnih institucij, ki poslujejo s to državo.

B. V.