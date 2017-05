Po incidentu v sobranju makedonsko tožilstvo obtožilo več udeleženih

Devet obtoženih, tri obtožnice zavrnjene

8. maj 2017 ob 15:18

Skopje - MMC RTV SLO/STA

Tožilstvo v Skopju je proti devetim ljudem vložilo obtožnice zaradi sodelovanja v nasilju v makedonskem parlamentu po izvolitvi novega predsednika sobranja Talata Xhaferija konec aprila.

Obtoženi so sodelovanja v množici, ki je uradni osebi preprečila uradno dejanje, so sporočili s tožilstva.Dvema osebam so podaljšali pripor, za dve so odredili hišni pripor, pet pa jih je pod posebnim nadzorom, so še sporočili po poročanju makedonske tiskovne agencije MIA.

Tožilstvo je medtem zavrnilo obtožnice proti trem posameznikom, ki jih je predlagalo makedonsko notranje ministrstvo. "Dva od njih sta bila narobe identificirana, pri tretjem pa se zdi, da ni storil kaznivih dejanj" so zapisali.

Incident v sobranju je izbruhnil, ko so socialdemokrati (SDSM) in stranke albanske manjšine za novega predsednika parlamenta izvolile Talata Xhaferija, člana albanske Demokratske unije (DUI). Izvolitvi je sledil vdor jeznih podpornikov stranke VMRO-DPMNE v parlament. V incidentu je bilo poškodovanih več kot sto ljudi.

Makedonija je sicer že več kot dve leti v politični krizi, stanje pa se ni spremenilo niti po predčasnih parlamentarnih volitvah decembra lani.

J. R.