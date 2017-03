Po napadih v Siriji Izrael grozi z uničenjem sirske protiletalske obrambe

Izrael vojaško posreduje v Siriji

19. marec 2017 ob 14:55

Tel Aviv, Damask - MMC RTV SLO/STA

Potem ko so izraelska vojaška letala v petek napadla več ciljev v Siriji, sirska vojska pa je zoper njih uporabila rakete zemlja-zrak, izraelski obrambni minister Avigdor Lieberman grozi z uničenjem sirskega protiletalskega obrambnega sistema.

"Naslednjič ko bodo Sirci uporabili svoj protiletalski obrambni sistem proti našim letalom, ga bomo brez zadržkov uničili," je dejal Liberman za izraelski javni radio.

Izraelska vojaška letala so v petek napadla in zadela več tarč v Siriji. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da so ciljali orožje, namenjeno libanonskemu šiitskemu gibanju Hezbolah.

Izrael zanika, da je bilo zadeto letalo

Sirska vojska je sicer dejala, da so sestrelili eno izraelsko letalo in zadeli drugo, a je izraelska vojska zanikala, da je bilo kakšno njihovo letalo zadeto. V sporočilu izraelske vojske je pisalo, da je bilo izstreljenih več protiletalskih raket, a da nobena ni zadela tarče. Kot so poročali izraelski mediji, pa je eno raketo prestregel izraelski obrambni sistem.

Izraelska vojska naj bi pred zoro izvajala napade v bližini puščavskega mesta Palmira, ki so ga ta mesec osvobodili džihadistov iz vrst t. i. Islamske države.

Gre za enega od hujših incidentov med državama od začetka vojne v Siriji pred šestimi leti. Aprila lani je Netanjahu prvič priznal, da je Izrael v Siriji napadel več konvojev z orožjem, ki so bili namenjeni Hezbolahu, ki podpira sirsko vlado. Izrael od leta 1967 okupira sirsko Golansko planoto, kamor je naselil več deset tisoč svojih naseljencev.

B. V.