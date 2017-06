Po napadu v Londonu petkratno povečanje islamofobnih zločinov

Po vsakem terorističnem napadu napadi na muslimane

8. junij 2017 ob 07:52

London - MMC RTV SLO

Novi podatki britanske policije kažejo, da je število islamofobnih zločinov iz sovraštva po napadu na Londonskem mostu naraslo za petkrat.

6. junija je bilo tako za 40 odstotkov več rasističnih incidentov, kot je letošnje dnevno povprečje, poroča britanski Independent. V torek je bilo zaznanih 54 takšnih incidentov, v povprečju pa jih je bilo na dan letos 38.

Če gledamo samo incidente, v katerih je sprožilec islam oziroma nasprotovanje islamu, pa statistika kaže, da je porast petkratni. V torek je policija tako obravnavala 20 takšnih dejanj, dnevno povprečje v letu 2017 pa je 3,5. Število teh incidentov je zdaj najvišje letos.

Število prijavljenih islamofobnih dejanj je višje kot v dneh po napadih v Parizu novembra 2015 in umoru britanskega vojaka Leeja Rigbyja v Londonu leta 2013.

Khan: Ničelna strpnost do zločinov iz sovraštva

Londonski župan, prvi muslimanski župan britanske prestolnice, Sadiq Khan, je javnost pozval, naj prijavljajo zločine iz sovraštva. Mesto takšnih dejanj ne bo dovoljevalo, je dejal. Londončane in Londončanke je pozval, naj se "združijo in pošljejo jasno sporočilo vsemu svetu, da grozni posamezniki, ki nam želijo škodovati in uničiti naš način življenja, nikoli ne bodo razdelili našega mesta".​

Do porasta islamofobnih incidentov prihaja nekaj dni po napadu v Londonu, ko so teroristi ubili osem ljudi. Muslimanski voditelji so že po samomorilskem napadu v Manchestru 22. maja, v katerem je umrlo 22 ljudi, svarili pred porastom islamofobnih zločinov. Porast teh incidentov je bil zaznan tudi po westminstrskem napadu marca letos, ko je bilo ubitih pet ljudi.

Fiyaz Mughal, ustanovitelj telefonske linije za pomoč žrtvam islamofobije, je dejal, da želijo teroristi razdeliti britansko družbo in skupnosti. "Ljudje, ki napadajo nedolžne muslimane, ki nima nobene zveze z ekstremizmom ali terorizmom, igrajo igro islamističnih ekstremističnih teroristov," je dejal.

