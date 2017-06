V boj proti terorizmu s posegom v zakone o človekovih pravicah?

Tesen boj pred predčasnimi volitvami

7. junij 2017 ob 08:41

London - MMC RTV SLO/STA

Britanska premierka Theresa May je sporočila, da bo treba spremeniti zakone o človekovih pravicah, če bodo ti ovira pri preiskovanju terorističnih osumljencev.

Veliko Britanijo so v zadnjih treh mesecih pretresli trije teroristični napadi, ki so jih izvedli privrženci skrajnega islama.

Marca je terorist zapeljal v množico ljudi na londonskem mostu Westminster in ubil štiri ljudi, prejšnji teden je samomorilski napadalec na koncertu v Manchestru ubil 22 ljudi, med njimi veliko mladoletnikov, v soboto pa so v središču britanske prestolnice trije moški s kombiniranim vozilom zapeljalo v množico, nato pa še z noži zabadalo mimoidoče. Umrlo je sedem ljudi, vse tri napadalce pa so ubili policisti.

Zaradi napadov ta teden in prejšnji teden je bila za kratek čas prekinjena predvolilna kampanja pred četrtkovimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami, ki jih je Mayeva razpisala sredi aprila, ko so imeli njeni konservativci še prepričljivo prednost v javnomnenjskih anketah, vendar je ta do zdaj splahnela in laburisti so Jeremyja Corbyna so se ji približali na odstotek razlike.

Zaradi terorističnih napadov v Londonu in Manchestru so bili zadnji dnevi predvolilne kampanje zaznamovani z varnostnimi vprašanji. Kot poroča BBC, je na enem od predvolilnih srečanj Mayeva napovedala, da bo olajšala izgon tujih terorističnih osumljencev nazaj v njihove domovine. Poleg tega bi omejila svoboščine in gibanje tistim, ki dokazano predstavljajo grožnjo, vendar je še premalo dokazov za sodni proces.

"Če bodo to preprečevali zakoni o človekovih pravicah, potem bomo spremenili zakon, da lahko to izvedemo," je bila jasna premierka, ki je med drugim napovedala tudi daljše zaporne kazni za obtožene terorističnih dejanj.

Po navedbah BBC-ja naj bi Mayeva razmišljala o policijskih urah, nadzorovanju obiskov ljudi in omejevanju dostopa do komunikacij za osumljence.

Vlagati, ne varčevati

Opozicijski laburisti so konservativce obtožili, da so v zadnjem trenutku predvolilne kampanje spreminjajo program, vendar pa v taboru Mayeve poudarjajo, da se je teroristična grožnja v zadnjem času spremenila tako hitro, da so se morali pred volitvami jasno zavzeti za strožje zakone v primeru ponovne zmage na volitvah.

Laburisti so prepričani, da je pravi odgovor na teroristično grožnjo konec varčevalnih ukrepov, ki so jih sprejeli konservativci, vlaganje v krepitev policijskih in varnostnih sil za zaščito demokratičnih vrednot, med drugim tudi človekovih pravic.

Vodja liberalnih demokratov Tim Farron je premierko obtožil, da je sprožila "jedrsko oboroževalno tekmo" v protiterorističnih zakonih, ki pa po njegovem mnenju ne bodo odpravili terorizma, ampak svoboščine.

G. V.