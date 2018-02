Po nenadnem odstopu premierja izredne razmere v Etiopiji

Nemiri v državi trajajo več let

17. februar 2018 ob 10:50

Dan po tem, ko je nepričakovano odstopil etiopski premier Hailemariam Desalegn, so v državi razglasili izredne razmere. Ukrep je nujen za zatrtje vala protivladnih protestov, je poročala državna televizija.

Hailemariam je v četrtek podal odstop, kot razlog pa je navedel upanje, da se bodo končali politični pretresi, ki v državi trajajo več let. "Svoj odstop vidim kot ključnega v poskusu izvedbe reform, ki bi privedle do vzdržnega miru in demokracije," je dejal. BBC poroča, da je v nemirih v državi v zadnjih treh letih umrlo na stotine ljudi.

Lani so se končale 10-mesečne izredne razmere, ki pa niso zaustavile protestov, prav tako protestnikov ni umirila izpustitev na stotine podpornikov opozicije iz zapora v zadnjih tednih. Med izpuščenimi so tudi opozicijski politiki.

Ni znano, koliko časa bodo trajale nove izredne razmere ali kakšne omejitve bodo veljale v tem obdobju. Vlada je sicer pod pritiskom zaradi uličnih protestov.

Protesti v Etiopiji so se začeli v pokrajini Oromia novembra 2015, izbruhnili pa so tudi v pokrajini Amhara. Gre za pokrajini, kjer živita največji etnični skupini v državi. Številni tamkajšnji prebivalci menijo, da so marginalizirani od leta 1991.

