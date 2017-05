Po sedmih odložitvah in 35-letnem boju v Alabami usmrtili zapornika

Umoril je moža svoje ljubice

26. maj 2017 ob 10:26

Atmore - MMC RTV SLO/Reuters

V Alabami so usmrtili 75-letnega zapornika, ki je bil zaradi umora dekletovega moža obsojen že leta 1982, a se je nato kar sedemkrat izognil smrtni kazni.

Tommyja Arthurja so z injekcijo usmrtili v Atmoru ob 12.15 po krajevnem času. Ves čas je vztrajal, da ni umoril Troya Wickerja, ki je bil mož njegove takratne ljubice. Pred smrtjo se je poslovil od svojih otrok in jim dejal, da mu je žal, ker jih je razočaral.

Arthurja so tri porote spoznale za krivega, a dve obsodbi sta zaradi ustavnih nepravilnosti padli. Ko so ga leta 1991 še tretjič spoznali za krivega, je sam prosil poroto, naj ga obsodijo na smrt. A vse do zadnjega se je boril, da bi sodišče to odločitev spremenilo.

Novembra lani je ameriško vrhovno sodišče njegovo usmrtitev zadržalo, saj so presodili, da je usmrtitev z injekcijo, ki je v veljavi v Alabami, preveč krut postopek. Februarja pa je sodišče zavrnilo Arthurjevo pritožbo, ko je trdil, da uporaba sredstva midazolam, ki je sestavni del mešanice za usmrtitev, ni zanesljiva, saj lahko povzroči hude bolečine. Po midazolamu sicer vbrizgajo še sredstvi za ustavitev dihanja in ustavitev delovanja srca.

Ker se je v več kot 30-letni sodni bitki kar sedemkrat izognil že določenemu datumu za usmrtitev, se ga je po znamenitem iluzionistu prijel vzdevek "Houdini".

Tommy Arthur je dvanajsti človek, ki so ga v ZDA usmrtili letos in prvi v Alabami.

A. P. J.