Filipinski predsednik Duterte se je "šalil" na račun posilstev

Duterte z izjavami pogosto vzbuja zgražanje

28. maj 2017 ob 10:40

Manila - MMC RTV SLO

V nagovoru vojakov po uvedbi izrednih razmer na jugu države jim je filipinski predsednik Rodrigo Duterte dejal, da lahko posilijo do tri ženske. Gre za že drugo "šalo" o posilstvih, odkar je napovedal svojo kandidaturo.

"Jaz bom šel v zapor. Če boste posilili tri ženske, bom dejal, da sem to storil jaz. A če se poročite s štirimi, boš, kurbin sin, pretepen," je dejal Duterte.

Phelim Kine iz organizacije za zaščito človekovih pravih Human Rights Watch je Dutertejevo izjavo označil za "ogaben poskus humorja", s katerim je vojakom poslal sporočilo, da lahko v uveljavljanju izrednih razmer kršijo človekove pravice. Po Kinejevih besedah Dutertejevo zagovarjanje posilstev le potrjuje strah aktivistov za človekove pravice, da bo njegova vlada vojaške zlorabe na jugu Filipinov ne le dopuščala, temveč celo spodbujala.

Na predsednikovo izjavo so se odzvali tudi v filipinski zvezi ženskih organizacij Gabriela, kjer so sporočili, da "posilstvo ni šala". Prav tako pa niso šala "izredne razmere in povečana ranljivost žensk in otrok zaradi vojaških zlorab".

Lani se je Duterte "pošalil" na račun posilstva in umora avstralske misijonarke leta 1989. Dejal je, da bi moral biti kot župan mesta, kjer se je to zgodilo, "prvi v vrsti".

Prejšnji teden so oblasti uvedle izredne razmere v južnem delu države Mindanao, kjer se muslimanski separatisti in drugi uporniki borijo proti vojski, poroča BBC.

B. V.