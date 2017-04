Predsednik Evropskega sveta Tusk na zaslišanju v domovini

Donald Tusk bo v zadevi glede poljsko-ruskega sodelovanja nastopil kot priča

19. april 2017 ob 16:01

Varšava - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Predsednik Evropskega sveta in nekdanji poljski premier Donald Tusk je prispel v domovino, kjer bo nastopil kot priča v procesu proti predstavnikom poljske tajne službe v zvezi z atentatom na nekdanjega poljskega predsednika Lecha Kaczynskega.

V Varšavi sta ga pričakali množici tako privržencev kot tudi nasprotnikov. Več sto njegovih podpornikov ga je pospremilo od železniške postaje do urada zveznega tožilca. Ob tem so nosili zastave Evropske unije in vzklikali: "S teboj smo, Donald". Nasprotniki so prišli s podobami Tuska v zaporniški obleki.

Tusk bo za zaprtimi vrati nastopil kot priča v procesu proti nekdanjima šefoma poljske vojaške protiobveščevalne službe (SKW), generaloma Januszu Noseku in Piotru Pytelu, ki sta osumljena, da sta "prekoračila svoje dolžnosti s sodelovanjem s službami tuje države brez soglasja predsednika vlade, kot to zahteva zakon". Predsednik poljske vlade je bil v tistem času prav Donald Tusk.

Obtožnica šefa poljske obveščevalne službe bremeni nepooblaščenega sodelovanja z rusko obveščevalno službo FSB. Šefa medtem trdita, da je Tusk za sodelovanje vedel in ga tudi dovolil.

Sodelovanje med obveščevalnimi službama naj bi se zgodilo kmalu po letalski nesreči v Rusiji leta 2010, v kateri je umrl tudi takratni poljski predsednik Lech Kaczynski ter številni drugi poljski politiki. Preiskovalci so potrdili, da je bilo strmoglavljenje v bližini ruskega mesta Smolensk nesreča, a brat dvojček pokojnega predsednika in vodja vladajoče poljske stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslaw Kaczynski temu oporeka.

Kaczynski je dolgoletni Tuskov nasprotnik, ostro je nasprotoval tudi ponovnemu imenovanju Tuska na mesto voditelja Evropskega sveta. Zaradi preiskav na Poljskem naj namreč ne bi bil primeren za to mesto. Na vrhu Evropskega sveta so predstavniki vseh držav članic EU-ja potrdili ponovno imenovanje Tuska na mesto predsednika, le poljski premier Beata Szydlo je temu nasprotoval.

Tuska so na zaslišanje v Varšavo pozvali že marca, a se ga ni mogel udeležiti zaradi obveznosti v Evropskem parlamentu.

Mnenja poljskih politikov

Poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro je za državno televizijo povedal, da se morda komu zdi, da je Tusk politična žrtev, vendar mora kot poljski državljan izpolniti tudi svoje odgovornosti.

Obrambni minister Antoni Macierewicz je Tuska obtožil diplomatske izdaje, saj naj bi zaradi sodelovanja z Rusijo v povezavi z letalsko nesrečo leta 2010 škodil poljskim interesom.

Medtem Tuskov pooblaščenec Roman Giertych odgovarja, da so tožilci Tusku v zvezi s prihodom na zaslišanje že dvakrat grozili z uporabo fizične sile, čeprav uživa evropsko imuniteto.

Tuskov odziv

"Zelo sem kritičen do trenutnega dogajanja v svoji domovini" je Tusk povedal novinarjem ob prihodu v poljsko prestolnico. Pred vkrcanjem na vlak za rodni Sopot je poudaril, da ne dvomi, da gre za del političnega lova na čarovnice.

J. R.