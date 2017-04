Poljska ruske kontrolorje obtožila namernega strmoglavljenja letala pri Smolensku

Kremelj zavrača novo hipotezo

3. april 2017 ob 17:44

Varšava/Moskva - MMC RTV SLO/STA

Poljsko tožilstvo bo proti trem ljudem, med njimi dvema ruskima kontrolorjema letenja, vložilo obtožnico zaradi "namernega" strmoglavljenja letala v Smolensku leta 2010. Med 96 smrtnimi žrtvami strmoglavljenja je bil tudi tedanji poljski predsednik Lech Kaczynski.

Poljska vlada pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost (PiS) je uvedla novo preiskavo strmoglavljenja, ki je bilo po prejšnjih ugotovitvah poljskih in ruskih preiskovalcev posledica človeške napake in slabih vremenskih razmer.

"Nova analiza dokazov, ki vključujejo tudi posnetke pogovorov med predsedniškim letalom in nadzornim stolpom v Smolensku, je tožilcem omogočila oblikovanje novih obtožnic proti dvema ruskima kontrolorjema letenja in tudi tretji osebi, ki je bila takrat v nadzornem stolpu," je povedal namestnik poljskega generalnega tožilca Marek Pasionek. Kot je dodal, je trojica kriva "namerne povzročitve katastrofe, ki je povzročila smrt številnih ljudi".

Peskov navedbe zavrnil

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da se s takšnimi navedbami ne morejo strinjati. "Veste, da preiskava poteka tudi v Rusiji. Okoliščine te tragedije, te katastrofe so že zelo dobro razjasnjene in preiskane," je poudaril.

Poljsko tožilstvo je sicer proti ruskima kontrolorjema obtožnici vložilo že leta 2015. Enega so obtožili "neposredne odgovornosti ogrožanja zračnega prometa", drugega pa "nenamerne povzročitve nesreče v zračnem prometu".

V strmoglavljenju letala tupoljev tu-154 10. aprila 2010 v bližini Smolenska je umrlo vseh 96 ljudi na krovu, med njimi tedanji predsednik države Lech Kaczynski, sicer brat dvojček vodje PiS-a Jaroslawa Kaczynskega, in vodilni predstavniki poljske politike in vojske. Bili so na poti na slovesnost ob obletnici pokola poljskih častnikov in intelektualcev v Katinskem gozdu med drugo svetovno vojno.

K. S.