Poljski premier menjal ministre: "Nočemo biti skrajna vlada"

Premier je zamenjal devet ministrov

9. januar 2018 ob 14:07

Varšava - MMC RTV SLO, STA

Poljski premier Mateusz Morawiecki je v okviru širšega preoblikovanja vlade med drugim odstavil obrambnega in zunanjega ministra, Antonija Macierewicza in Witolda Waszczykowskega.

S položajev se je moralo posloviti še več dozdajšnjih ministrov. Predsednik države Andrzej Duda je tako na uradni slovesnosti v predsedniški palači že uradno potrdil devet novih ministrov.

Obrambno ministrstvo bo po novem vodil nekdanji notranji minister Mariusz Blaszczak, novi zunanji minister pa je postal njegov dozdajšnji namestnik Jacek Czaputowicz, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Novi notranji minister je Joachim Brudzinski, nova ministrica za finance pa Teresa Czerwinska. Položaj je do imenovanja na položaj premierja sredi decembra zasedal Morawiecki.

Zamenjave vodstev so bile tudi na okoljskem ministrstvu in ministrstvih za zdravstvo, vlaganja in razvoj, podjetništvo in tehnologijo ter promet, poroča poljska tiskovna agencija Pap.

"Nočemo biti skrajna vlada"

"Nočemo biti dogmatična, doktrinarna ali skrajna vlada; hočemo biti vlada, ki združuje gospodarstvo in družbo, prav tako pa tudi evropske in svetovne dimenzije z lokalno ravnjo," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Morawiecki.

Morawiecki je na položaju premierja nasledil Beato Szydlo. Razlog za menjavo na čelu vlade naj bi bila namera, da se ta v večji meri osredotoči na gospodarstvo. Beata Szydlo je v novem vladnem kabinetu postala namestnica premierja, odgovorna za socialne zadeve, že decembra pa so za januar napovedali nove spremembe.

Premier na obisk Bruslja

Morawiecki bo v torek obiskal Bruselj, kjer se bo sešel s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem in njenim prvim podpredsednikom Fransom Timmermansom. Odnosi med Poljsko in EU-jem so na najnižji točki do zdaj. Varšavi grozi celo odvzem glasovalnih pravic zaradi očitanih kršitev t. i. temeljnih evropskih načel.

Razlog za ukrepanje komisije so pravosodne reforme na Poljskem, ki po oceni Bruslja pomenijo, da je sodstvo pod političnim nadzorom vladajoče večine, pri čemer se ob odsotnosti sodne neodvisnosti pojavljajo resna vprašanja o učinkoviti uporabi prava EU-ja.

B. V.