Porast odhodov državljanov EU-ja iz Velike Britanije

Cilj britanske vlade neto migracije pod 100.000

24. avgust 2017 ob 20:14

London - MMC RTV SLO, STA

Zaradi pričakovanega odhoda Velike Britanije iz Evropske unije se je število državljanov EU-ja, ki so v zadnjih 12 mesecih do vključno marca, zapustili "Otok", povzpelo na 122.000, kar je 33.000 več kot preteklo leto.

Gre za največji porast odhodov iz Velike Britanije v zadnjih desetih letih. Neto migracija - razlika med priseljenimi in odseljenimi iz VB - je padla za 81.000 na 246.000. Cilj britanske vlade je, da se razlika med imigracijami in emigracijami zmanjša pod 100.000.

Največji porast v odhodih, 17.000, so zabeležili pri državah, ki so se EU-ju pridružile leta 2004 - Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Slovaška in tudi Slovenija. Pri romunskih in bolgarskih državljanih je porast znašal 8000.

Ni mogoče reči, ali gre za dolgoročni trend

"Podatki kažejo, da rezultat referenduma o britanskem izstopu iz EU vpliva na odločitev ljudi o selitvi v in iz Velike Britanije. Kljub temu pa je težko reči, ali gre za dolgoročni trend," je sporočila vodja oddelka za mednarodne migracije na britanskem Uradu za državno statistiko Nicola White.

Predvideni odhod VB iz EU-ja marca 2019

Britanci so se na referendumu junija lani odločili, da ne želijo ostati v EU-ju. K takšnemu rezultatu je močno pripomogla kampanja, ki je nasprotovala množičnemu prihodu migrantov. Velika Britanija in EU trenutno se pogajata o prihodnosti 3,2 milijona Evropejcev v Veliki Britaniji in približno milijona Britancev v drugih državah EU-ja. VB naj bi EU zapustila marca 2019.

A. V.