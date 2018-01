Prebivalci Havajev prejeli lažno opozorilo o pričakovanem raketnem napadu

Lažni alarm sprožil preplah

13. januar 2018 ob 21:50

Honolulu - MMC RTV SLO

Prebivalce ameriške zvezne države Havaji je v soboto zjutraj prestrašilo SMS-sporočilo z opozorilom o prihajajočem raketnem napadu, kmalu pa se je izkazalo, da je opozorilo poslano pomotoma.

"Havajem grozi balistična raketa. Takoj poiščite zaklonišče. To ni vaja," je glasilo sporočilo, zapisano z veliki črkami, ki je bilo poslano na prenosne telefone. BBC poroča, da je sporočilo povzročilo preplah, čeprav je bilo pojasnilo izdano kmalu.

Havajska agencija za upravljanje v izrednih razmerah je kasneje potrdila, da grožnje ni bilo. Policija pa je na spletu objavila sporočilo, da je sistem za opozarjanje "pomotoma izdal opozorilo". Dodali so, da "ne obstaja grožnja za Havaje".

Havajski časnik The Honolulu Star-Advertiser je poročal, da so uslužbenci sistema za opozarjanje sporočilo poslali ob 8.07, okoli 20 minut kasneje pa je so poslali popravek. Ni jasno, zakaj je prišlo do pomote.

Senator iz Havajev Brian Schatz je sporočil, da je lažni alarm "povsem neopravičljiv", in da je šlo za človeško napako. Pozval je h kaznovanju odgovornih in izboljšanju postopka za opozarjanje, poroča Associated Press. Predstavnica Bele hiše Lindsay Walters pa je sporočila, da je šlo za vajo države Havaji.

Decembra so Havaji prvič po koncu hladne vojne preizkusili svoj sistem za zvočno opozarjanje o jedrskem napadu. Do preizkusa je prišlo v času medsebojnih groženj o uničenju med ZDA in Severno Korejo, Havaji pa so ameriška zvezna država, ki je najbližje Severni Koreji. Septembra je Pjongjang sicer izvedel svoj šesti jedrski preizkus.

B. V.