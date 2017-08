Varnostni svet obsodil severnokorejsko izstrelitev, ni pa sprejel drugih ukrepov

Pjongjang napoveduje nove izstrelitve

30. avgust 2017 ob 08:22

New York - MMC RTV SLO, STA

Varnostni svet ZN-a je v torek soglasno obsodil izstrelitev severnokorejske balistične rakete, ni pa zagrozil s sankcijami ali sprejel drugih ukrepov. Pjongjang medtem že grozi z novimi izstrelitvami.

Torkova severnokorejska izstrelitev rakete čez japonski otok Hokaido je povzročila izredno zasedanje Varnostnega sveta, ki je izstrelitev označil za nezaslišano, od Severne Koreje pa zahteval ustavitev raketnih preizkusov.

Ravnanje režima v Pjongjangu je najvišji organ ZN-a označil za grožnjo vsem državam članicam, kljub temu pa Severni Koreji ni zagrozil z novimi sankcijami ali sprejel drugih ukrepov.

Rusija in Kitajska sta sicer izrazili zaskrbljenost zaradi povečanih napetosti, del krivde zanje pa državi vidita tudi v vojaški dejavnosti ZDA na tem območju.

Pjongjang napovedal nove izstrelitve

Severna Koreja je medtem odgovorila, da je bila torkova izstrelitev rakete le "prvi korak" v njenih operacijah v Tihem oceanu. Izstrelitev je bila odgovor na trenutne skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje, so sporočili v Pjongjangu, izvedli pa so jo tudi ob obletnici sporazuma iz leta 1910, s katerim si je Japonska pripojila Korejski polotok, poroča BBC.

Severnokorejski državni mediji so objavili tudi vnovično grožnjo ameriškemu otoku Guam v Tihem oceanu.

Severna Koreja je raketo izstrelila v torek v bližini severnokorejske prestolnice Pjongjang, preletela je več kot 2700 kilometrov in dosegla najvišjo višino 550 kilometrov. Poletela je prek Japonske in padla v Tihi ocean. Gre za prvo tovrstno izstrelitev rakete od leta 2009.

B. V.