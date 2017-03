Pred libijsko obalo potonila dva čolna, umrlo naj bi okoli 250 ljudi

Letos je morje vzelo že več kot 500 življenj prebežnikov

24. marec 2017 ob 07:19

Rim - MMC RTV SLO/STA

V morju pred libijsko obalo sta po podatkih visokega komisariata ZN-a za begunce potonila dva gumijasta čolna. Bojijo se, da je umrlo do 250 ljudi.

Visoki komisariat ZN-a za begunce (UNHCR) je v četrtek pozno zvečer sporočil, da se bojijo, da je večina ljudi, ki so skušali prečkati Sredozemsko morje, umrla. Podobno so že predtem sporočili iz dveh nevladnih organizacij za pomoč migrantom in dodali, da naj bi bilo v vsakem od dveh gumijastih čolnov okoli 120 ljudi.

Predstavnica organizacije Pro Activa Open Arms je ob tem še pojasnila, da so za zdaj v morju našli pet trupel - žrtve so bile stare od 16 do 25 let. Možnosti, da bi našli še kakšne preživele, ni veliko, je dodal predstavnik organizacije Jugend Rettet.

Letos je v Italijo čez Sredozemsko morje prispelo okoli 20.000 prebežnikov. Na nevarni poti jih je približno 520 umrlo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

T. K. B.