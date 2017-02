Protestniki v Romuniji kljub napovedi umika odloka pritiskajo na vlado

Bo umik odloka dovolj za protestnike?

5. februar 2017 ob 08:40

Bukarešta - MMC RTV SLO

Medtem ko je romunski premier po večdnevnih množičnih protestih proti vladnemu odloku, ki otežuje pregon korupcije, napovedal umik odloka, ni jasno, ali bo to pomirilo protestnike. Številni namreč zahtevajo odstop vlade.

Romunska vlada se bo sestala na izrednem zasedanju, na katerem bo po napovedih premierja Sorina Grindeanuja umaknila odlok, po katerem več korupcijskih dejanj ni več kaznivih, za zlorabo položaja pa je zagrožena zaporna kazen le, če bo škoda, ki bo pri tem nastala, znašala najmanj 200.000 romunskih levov (približno 44.000 evrov).

Sprejem odloka je povzročil najbolj množične proteste v državi po padcu komunističnega režima leta 1989. Po protestih po vsej državi je premier napovedal umik odloka, a protestniki vztrajajo. Mnogi zdaj zahtevajo odstop celotne vlade ali pa vsaj premierja in pravosodnega ministra. V nedeljo naj bi se v Bukarešti tako zbralo kar pol milijona ljudi.

Bo pravosodni minister prevzel odgovornost?

Grindeanu je dejal, da je slišal mnenje ljudi in "glas ulice", poroča BBC. Parlament bo zdaj razpravljal o novem zakonu o korupciji, je dejal in dodal, da bo pravosodni minister Florin Iordache prevzel odgovornost za slabo komunikacijo in zmedo okoli odloka.

Kritiki so sicer opozarjali, da naj bi z odlokom pred pregonom zaščitili tudi predsednika vladajočih socialdemokratov (PSD) Liviuja Dragneo, ki je obtožen zlorabe položaje, s katero naj bi nastala škoda v višini 100.000 romunskih levov.

Tudi EU je Romunijo posvaril pred nazadovanjem na področju boja proti korupciji.

B. V.