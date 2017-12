Puigdemont se želi vrniti v Španijo in priseči kot voditelj katalonske vlade

Katalonske volitve dobila desnosredinska stranka Državljani

23. december 2017 ob 18:28

Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters

Odstavljeni katalonski voditelj Carles Puigdemont je špansko vlado pozval, naj mu dovoli vrnitev v Katalonijo, kjer želi sodelovati na otvoritveni seji novega katalonskega parlamenta 23. januarja.

Puigdemont v intervjuju za Reuters ni skrival pričakovanja, da bo na ustanovitveni seji znova prisegel kot katalonski voditelj, čeprav je njegova stranka Skupaj za Katalonijo osvojila drugo mesto in 34 sedežev, tri sedeže manj od zmagovalne desnosredinske stranke Državljani (Ciudadanos) predsednice Ines Arrimadas, ki je sicer že izključila možnost, da bi poskusila oblikovati vlado, a želi s svojo stranko oblikovati koalicijo.

Katalonske stranke Skupaj za Katalonijo, Republikanska levica za Katalonijo in Ljudska enotnost CUP, ki podpirajo neodvisnost, so s skupno 70 sedeži obdržale večino v 135-članskem parlamentu, a v primerjavi z zadnjimi volitvami izgubile dva sedeža.

"Želim se vrniti v Katalonijo v najhitrejšem možnem času. Želim se vrniti zdaj. To bi bila dobra novica za Španijo," je dejal Puigdemont, ki še naprej ostaja v Bruslju, saj je na španskem ozemlju zanj izdan priporni nalog. Zaradi naloga ni jasno, ali se bodo Puigdemont, njegovi kolegi v Bruslju in zaprti katalonski politiki lahko udeležili prve seje katalonskega parlamenta.

"Sem predsednik pokrajinske vlade in na tem položaju bom ostal, če bo španska država spoštovala rezultat volitev," je dejal Puigdemont in dodal: "Če mi ne bodo dovolili, da prisežem kot predsednik, bo to velika anomalija za španski demokratični sistem."

Rajoy zavrača pogovore s Puigdemontom

Puigdemont je že takoj po razglasitvi rezultatov predčasnih volitev španskega premierja Mariana Rajoya pozval k pogovorom zunaj Španije, kar pa je Rajoy zavrnil in dodal, da bi se moral srečati z Arrimadasovo, katere stranka je dobila volitve. Puigdemont je medtem sporočil, da je pripravljen prisluhniti kakršni koli ponudbi Rajoya, tudi če ta ne bo vključevala neodvisnosti.

J. R.