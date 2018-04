Pulitzer New York Timesu in New Yorkerju za razkritje afere Weinstein

Reutersovi fotografi nagrajeni za zgodbo o Rohingah

17. april 2018 ob 08:57

New York - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Najpomembnejšo Pulitzerjevo nagrado sta dobila časopis New York Times in revija New Yorker za poročanje o spolnih škandalih hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina, ki so sprožili niz razkritij o spolnem nadlegovanju v Hollywoodu.

Časopis in revija sta dobila nagrado za javno službo. New York Times je skupaj z Washington Postom dobil tudi nagrado za nacionalno poročanje o preiskavi ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016.

Pulitzerjeve nagrade za izjemne novinarske dosežke, ki veljajo za najpomembnejše novinarske nagrade v ZDA, vsako leto podeljuje univerza Columbia v New Yorku. Z izjemo pulitzerja za javno službo dobitnikom prinesejo tudi denarne nagrade.

Padli mogotec

Poročanje o Weinsteinu je v ZDA in potem po svetu sprožilo gibanje #MeToo s poplavo poročil žensk z vseh področij družbenega življenja o podobnih izkušnjah s spolnimi nadlegovanji, napadi in posilstvi ter diskriminacijo. Zaradi škandalov je prišlo do številnih odstopov v Hollywoodu, medijih, ekonomiji, tehnologiji in politiki. Po razkritju, da je Weinstein "spolni plenilec", se je javilo še okoli sto žensk, ki so razkrile svoje zgodbe z ustrahovanjem in spolnimi napadi nekdaj uglednega filmskega producenta. Weinsteinu se je zaradi škandala sesul njegov filmski imperij. 66-letnik se je opravičil za svoje vedenje, a vztraja, da ni prišlo do nobenih spolnih stikov brez soglasja. Proti njemu je več žensk vložilo civilno tožbo, njegova dejanja pa preiskujejo tako v Londonu kot v Los Angelesu in New Yorku.

Washington Postu Pulitzerjeva nagrada zaradi razkritij dejanj Roya Moora

Eden od politikov, ki je zaradi spolnih nadlegovanj končal kariero, je bil nekdanji vrhovni sodnik Alabame, republikanec Roy Moore, ki je nepričakovano izgubil posebne senatne volitve proti demokratu, kar je bila za Alabamo prava revolucija. Washington Post je za razkritje Moorovih nadlegovanj dobil Pulitzerjevo nagrado za raziskovalno novinarstvo. Moore je "prislužil" pulitzerja za komentar Johnu Archibaldu iz medija Alabama Media Group v Birminghamu v Alabami.

Revija GQ je dobila nagrado za nosilno zgodbo o množičnem rasističnem morilcu iz Charlestona Dylannu Roofu, ki je leta 2015 v cerkvi ubil devet temnopoltih vernikov. Časopis The Cincinnati Enquirer je dobil nagrado za lokalno poročanje o uničenju družine zaradi odvisnosti od heroina, tiskovna agencija Reuters pa je dobila mednarodnega pulitzerja za poročanje o pobijanju trgovcev z mamili na Filipinih po naročilu predsednika Rodriga Duterteja. Reuters je dobil tudi Pulitzerjevo nagrado za nosilno fotografijo o nasilju nad muslimansko manjšino Rohinga v Mjanmaru.

Notranje ameriške teme

Pulitzerja za sveže novice (breaking news) je dobil časopis The Santa Rosa Press Democrat za poročanje o požarih v naravi v Kaliforniji, nagrado za razlagalno novinarstvo pa skupaj Arizona Republic in USA Today Network za poročanje o Trumpovem zidu na meji z Mehiko.

Jerry Saltz je za New York Times osvojil pulitzerja za kritiko, in sicer o sodobni umetnosti, isti časopis pa je dobil nagrado tudi za uredniško karikaturo o vstopanju sirske begunske družine v ZDA.

Pulitzerja za uredniški komentar je za opis posledic privatizacije zdravstvenega sistema za revne v Iowi dobil Andie Dominick iz časopisa The Des Moines Register, nagrado za fotografijo o sveži novici pa Ryan Kelly iz časopisa The Daily Progress, ki je fotografiral trenutek, ko je avtomobil napadalca zadel v protestnike v Charlottesvillu v Virginiji in ubil neko žensko.

Kendrick Lamar se je zapisal v zgodovino

V umetniških kategorijah je Pulitzerjevo nagrado za leposlovje dobil Andrew Sean Greer (Less), ki piše kroniko pisatelja pri spoprijemanju s krizo srednjih let. Nagrado za dramo je dobila Martyna Majok, in sicer za gledališko predstavo "Cost of Living", za stvarno literaturo pa James Forman mlajši, ki opisuje kazenskopravni sistem ZDA.

Pulitzerja za biografijo je dobila Laura Ingalls Wilder (Prairie Fires), glasbeni zvezdnik Kendrick Lamar pa je dobil nagrado za glasbo za svoj album DAMN. S tem je postal prvi neklasični ali nedžezovski glasbenik s tem priznanjem. Pulitzerja za poezijo je dobil Frank Bidart (Half-light), za zgodovinsko knjigo pa Jack Davis (The Gulf).

A. P. J.