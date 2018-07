Putin: "Določene sile v ZDA hočejo zmanjšati dosežke srečanja v Helsinkih"

19. julij 2018 ob 17:56

Moskva,Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ruski predsednik Vladimir Putin se je odzval na kritike ameriških politikov vrha z Donaldom Trumpom, ki so po njegovih besedah pripravljeni žrtvovati rusko-ameriške odnose za svoje ambicije.

Putin je v nagovoru diplomatov v Moskvi vrh v Helsinkih označil za uspešnega. "Naivno bi bilo pričakovati, da bomo zadeve, ki so se nakopičile v več letih, rešili v nekaj urah, in nihče ni pričakoval, da se bo to zgodilo. A vseeno mislim, da nam je uspelo priti na pot k pozitivnim spremembam," je še dejal Putin in poudaril, da imata državi kot največji jedrski sili še posebno odgovornost za strateško stabilnost in varnost.

S Trumpom sta se kljub razlikam v stališčih strinjala, da trenutni odnosi med državama z več vidikov niso zadovoljivi in so celo slabši kot v času hladne vojne.

Odzval se je tudi na nedavne Trumpove očitke Nemčiji, da je zaradi projekta plinovoda Severni tok 2 vedno bolj odvisna od Rusije. "Rusko-evropski projekti, tudi Severni tok 2, so izključno gospodarske narave ter nimajo nobenega političnega ozadja," je poudaril ruski predsednik.

Putin je mednarodno skupnost tudi pozval, naj okrepi humanitarno pomoč Siriji. Ob tem se je ruskim diplomatom in vojski zahvalil za prizadevanja za rešitev konflikta v tej bližnjevzhodni državi. "To je pomagalo ohraniti suverenost Sirije, v prihodnosti pa bo nujno zagotoviti pogoje za obnovo sirskega gospodarstva in vrnitev beguncev," je še dejal po poročanju ruske tiskovne agencije Tass.

"Videla bova, kako se bodo stvari odvijale naprej, saj skušajo določene sile v Ameriki zmanjšati dosežke srečanja v Helsinkih," je še dejal Putin in s tem okrcal plaz kritik, ki se je po srečanju usul na ameriškega voditelja.

Trump znova razburja z izjavami

Predsednik Trump se te dni spopada s hudimi očitki ameriških politikov tako iz demokratskega kot republikanskega tabora, ki mu očitajo neodločnost in šibkost na srečanju z ruskim voditeljem. Bela hiša poskuša zajeziti očitke, da se Trump ni zoperstavil Putinu, potem ko so ameriške obveščevalne službe ugotovile, da se je Rusija vpletala v ameriške predsedniške volitve leta 2016.

Kdaj "ne" pomeni ne?

Trump je znova poskrbel za razburjenje, ko je na novinarsko vprašanje pred današnjim srečanjem kabineta, ali se Rusija še naprej vmešava v ameriško politiko, odgovoril z "ne". Ameriški obveščevalci so namreč soglasni, da si Rusija prizadeva vplivati tudi na novembrske kongresne volitve.

Trumpov ne naj bi sicer pomenil, da predsednik ne želi odgovoriti na novinarsko vprašanje, je tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders poskušala razložiti Trumpov odgovor. Bela hiša se je tako že drugič v kratkem času v povezavi z rusko-ameriškimi odnosi zatekla k zagovarjanju predsednika z nesporazumom oziroma napačno uporabljeno besedo.

Trump se veseli naslednjega srečanja

"Noben predsednik ni bil nikoli tako oster do Rusije, kot sem jaz," je novinarjem, ki mu očitajo prav neodločnost, danes v svojem slogu dejal Trump in dodal, "da to razume tudi Putin in zaradi tega ni zadovoljen". V nizu jutranjih tvitov je predtem pohvalil helsinški vrh in zapisal, da "nekateri ljudje sovražijo dejstvo, da se razume z ruskim predsednikom, in bi raje šli v vojno kot videli vrh". Zapisal je še, da se veseli naslednjega srečanja.

