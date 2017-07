Putin ne misli spreminjati ustave, da bi se obdržal na oblasti

Glede kandidature za nov mandat se še ni odločil

21. julij 2017 ob 20:16

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Ruski predsednik Vladimir Putin se še ni odločil, ali bo kandidiral na predsedniških volitvah prihodnje leto. Kot je povedal v televizijskem pogovoru z mladimi, ne namerava spremeniti zakonodaje, da bi si zagotovil oblast, dokler bi hotel.

Putin je ena glavnih ruskih političnih osebnosti že 17 let, visoko podporo pa mu pripisujejo tudi javnomnenjske ankete. Pričakovati je, da bo marca prihodnje leto kandidiral na predsedniških volitvah in gladko osvojil četrti predsedniški mandat.

A danes v oddaji, v kateri se je v Sočiju pogovarjal z otroki, starimi med 10 in 17 let, ni želel potrditi, da bo kandidiral. "Nisem se še odločil," je dejal. "Bom videl."

Putin je dva mandata odslužil pred letom 2008, ko je zasedel premierski položaj, s čimer se je izognil ustavnemu določilu, ki preprečuje tri predsedniške mandate zapored. Leta 2012 je bil znova izvoljen, kar pomeni, da lahko prihodnje leto kandidira zadnjič.

Nekateri politični komentatorji so medtem trdili, da bi lahko Putin tudi spremenil ustavo in si tako omogočil predsedovanje tudi po letu 2024. To je ruski predsednik danes zavrnil.

"Opozicija naj ponudi rešitve"

Ena od najstnic ga je vprašala, kaj meni o "določenih opozicijskih osebnostih", pri čemer je imela v mislih enega največjih kritikov Kremlja Alekseja Navalnega, ki se že leta bori proti korupciji. Predsednik je brez omembe Navalnega dejal, da opozicija ne sme špekulirati glede takšnih zadev, ampak ponuditi rešitve.

Na Twitterju se je odzval tudi Navalni. "Zbirka evfemizmov za Navalni se povečuje. Zdaj obstajajo 'določene opozicijske osebnosti'," je zapisal Navalni, o katerem smo nedavno podrobno pisali tudi na našem portalu.

