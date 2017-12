Putin označil novo varnostno strategijo ZDA za agresivno

Moskva naj bi se ustrezno odzvala na ameriški načrt

22. december 2017 ob 19:16

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ruski predsednik Vladimir Putin je novo varnostno strategijo ameriškega kolega Donalda Trumpa označil za "agresivno" in dodal, da bo Moskva to upoštevala v svojih dejanjih.

Trump je v ponedeljek predstavil novo strategijo nacionalne varnosti, ki v skladu s predvolilnimi obljubami in izjavami v zadnjem letu postavlja ZDA na prvo mesto ("America first"). Dokument ima štiri glavne teme z zaščito domovine, ameriškega naroda in načina življenja na prvem mestu.

Strategija kot ključne izzive ameriškemu prostoru v svetu navaja "revizionistične sile", kot sta Kitajska in Rusija, ki da uporabljata tehnologijo, propagando in prisilo za preoblikovanje sveta v nasprotju z ameriškimi interesi in vrednotami.

Trumpova strategija nacionalne varnosti med drugim še razglaša Rusijo in Kitajsko za strateška konkurenta, ki želita ravnotežje svetovne moči spremeniti v svojo korist. Trumpov zakon o proračunski porabi Pentagona v letu 2018 je sicer vreden kar 692 milijard dolarjev, od tega je 66 milijard namenjenih za vojne po svetu.

Putin kritičen do Nata

Putin je dejal, da ima nova strategija v "diplomatskih izrazih očiten ofenziven značaj, če bi uporabljali vojaško izrazoslovje, pa je očitno agresivna". "To moramo upoštevati v našem praktičnem delu," je dodal.

Ruski predsednik je bil predvsem kritičen do večje navzočnosti ZDA in zveze Nato v Evropi in dejal, da mora Moskva oblikovati močno moderno vojsko, ki bo branila njeno suverenost in zagotavljala, da so njeni interesi v svetu zaščiteni. "Rusija mora biti med vodilnimi državami in na nekaterih področjih absolutna voditeljica, ko gre za oblikovanje nove generacije vojske," je povedal.

Nadaljeval je še, da morajo spremljati spremembe v svetovni razporeditvi moči predvsem v bližini ruskih meja in Evropi. ZDA je ob tem še obtožil, da kršijo dogovor glede jedrskih raket srednjega dosega iz leta 1987. Moskva je namreč opozorila, da bi lahko ameriške rakete patriot, ki so nameščene na Poljskem in v Romuniji, priredili do te mere, da bi dosegle Rusijo.

K. S.