Trump označil Rusijo in Kitajsko kot strateški tekmici ZDA

Strategija temelji na štirih stebrih

18. december 2017 ob 22:02,

zadnji poseg: 18. december 2017 ob 22:08

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je v Washingtonu predstavil novo nacionalno varnostno strategijo ZDA, v kateri je Rusijo in Kitajsko opredelil kot tekmici, kljub temu pa morajo ZDA poskusiti z obema oblikovati partnerstvo.

Po presoji Trumpa in njegovih svetovalcev, ki so dokument na 68 straneh pripravljali enajst mesecev, želita Rusija in Kitajska ravnotežje globalne moči spremeniti v svojo korist. Kitajci gradijo otoke v Južnokitajskem morju, Rusi so anektirali Krim in obojemu nasprotuje tudi Trumpova Amerika.

Rusija in Kitajska kot revizionistični sili

V strategiji sta Rusija in Kitajska označeni za "revizionistični sili", ki uporabljata tehnologijo, propagando in prisilo za preoblikovanje sveta v nasprotju z ameriškimi interesi in vrednotami.

Trump glede Rusije ni omenil njenega vpletanja v lanske volitve, ki jih vsi drugi v Washingtonu razumejo kot poskus rušenja demokratičnih ustanov države.

Strategija temelji na Trumpovi zmagoviti volilni platformi "Amerika na prvem mestu" oziroma "Najprej Amerika" (America First). Ima štiri stebre: zaščita domovine, promocija ameriške blaginje, zagotavljanje miru skozi (vojaško) moč in večanje ameriškega vpliva v svetu.

Svet kot nenehna tekma med državami za prevlado

Trump vidi svet kot prizorišče nenehnega tekmovanja med državami, ki se bojujejo za primat. ZDA se morajo v tem svetu braniti tako pred sovražniki kot tudi pred zavezniki. ZDA se bodo postavile zase in za svoje interese, četudi bo to pomenilo enostransko ukrepanje ali zavračanje zaveznikov. V interakciji s svetom sta najpomembnejša varnost domovine in njena gospodarska korist.

Bela hiša strategijo predstavlja kot "načelni realizem", kar pomeni priznanje osrednje vloge moči v mednarodni politiki, potrditev tega, da so trdne in suverene države najboljše upanje za miren svet in jasno definicijo nacionalnega interesa. Načelen pa je ta realizem zato, ker temelji na napredovanju ameriških načel, ki širijo mir in blaginjo po svetu.

Grožnja so tudi regionalni diktatorji, ki širijo teror, ogrožajo sosede in si prizadevajo dobiti orožje za množično uničevanje. Tretja grožnja pa so "teroristi džihadisti", ki podžigajo sovraštvo, da izzovejo nasilje nad nedolžnimi v imenu zlobne ideologije ter mednarodne kriminalne organizacije, ki vnašajo mamila in nasilje v ameriške skupnosti. Trump bo domovino zaščitil z večjim nadzorom meje, reformo imigracijskega sistema, napadi na teroriste, še preden pridejo v ZDA, zaščito infrastrukture in protiraketno obrambo.

Za svobodno in pošteno trgovino

Ameriško blaginjo bo Trump promoviral z davčnimi olajšavami, svobodno in pošteno mednarodno trgovino, zaščito inovacij in intelektualne lastnine ter energetsko prevlado. Mir bo ohranjal s pomočjo povečanih vlaganj v ameriško vojsko, uporabo diplomacije, informacij, vojske in ekonomije za zaščito ameriških interesov, krepitvijo zmogljivosti v vesolju in računalništvu, pritiskom na zaveznike, da prispevajo več in zagotovitvijo, da ravnotežje moči v ključnih svetovnih regijah ostane na strani ZDA.

Ameriški vpliv bo širil z diplomacijo in razvojno pomočjo, vzpostavljanjem partnerstev z enako mislečimi državami, promocijo vladavine prava in pravic posameznika, iz česar izhaja promocija trdne, stabilne ter cvetoče suverene države. Politika "najprej Amerika" po Trumpovih zagotovilih slavi ameriški vpliv kot pozitivno silo, ki lahko ustvari pogoje za mir, blaginjo in razvoj uspešnih družb.

Trump kritiziral predhodnike: Gradili so države v tujini, zanemarili pa domovino

V svojem govoru Trump ni pozabil kritizirati predhodnikov in pohvaliti modrosti lastne politike, ki v nasprotju z dozdajšnjimi jasno pove, kaj je najpomembnejše. "Naši voditelji so gradili države v tujini, zanemarili pa so domovino," je dejal in poudaril trdno ekonomijo v času svojega prvega leta na položaju ter obljubil, da bo samo še bolje.

Predsednik Barack Obama je v ospredje svoje strategije nacionalne varnosti postavil grožnjo podnebnih sprememb. Pod Trumpom podnebne spremembe več niso grožnja, ki bi ogrožala nacionalno varnost.

Na vrhu groženj Severna Koreja

Na vrhu groženj je Severna Koreja s svojim raketnim in jedrskim programom, pri čemer se Rusija in Kitajska iz strateškega konkurenta prelevita v strateški partnerici. Gospodarska varnost je nacionalna varnost in to varnost je treba utrditi z vojaško močjo. Zavezništva so koristna, če so koristna za ZDA. Trumpa zanima le pošteno in recipročno zavezništvo z državami Nata, kar pomeni to, da povečajo izdatke za obrambo in prevzamejo nase večje breme uresničevanja ameriškega nacionalnega interesa.

A. V.