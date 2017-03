Trump umaknil predlog zdravstvene reforme

Republikance je skrbelo, da bodo ostali brez kongresne večine

24. marec 2017 ob 10:07,

zadnji poseg: 24. marec 2017 ob 21:40

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je predlog zdravstvene reforme umaknil iz glasovanja v predstavniškem domu ameriškega kongresa in je v kratkem ne namerava dati znova na mizo.



Trump se je za to potezo odločil, potem ko je postalo očitno, da ne bo zbral zadostne podpore za svojo različico zdravstvene reforme, ki bi nadomestila t. i. Obamacare. Da bi predlog lahko padel, je nakazal že predstavnik Bele hiše za stike z javnostmi Sean Spicer. Donald Trump je "naredil, vse kar je lahko", da bi bil predlog sprejet, je dejal. Republikanci so Obamacaru resda nasprotovali, a so se vseeno ustrašili, da bodo na prihajajočih volitvah ostali brez večine v kongresu. Predlog je bil poleg tega deležen številnih kritk celo iz vrst republikancev, tako zato, ker je premalo in zato, ker je preveč posegal v trenuten sistem.

Po Trumpovem načrtu bi namreč kar 24 milijonov Američanov ostalo brez zdravstvenega zavarovanja v prihodnjih 10 letih, to dejstvo pa je bilo na javnih predstavitvah sprejeto z žolčnim nasprotovanjem z vseh strani političnega spektra.

Po poročanju Washington Posta se bo Trump letos še vrnil k zdravstveni reformi, a natančnejše časovnice ni podal, padec predloga pa da predstavlja več porazov za novega predsednika. Ob tem je Trump dejal, da ga zanima, ali mu bodo roko pri pripravi nove zdravstvene reforme ponudili tudi demokrati.

Republikanci so že napovedali vztrajanje pri odpravi Obamacara, ta za zdaj ostaja v veljavi, vendar pa niso podali jasnega časovnega načrta. Nekateri iz vrst konservativcev so dejali, da imajo dovolj zakonodajnih poskusov, ki bi nadomestili Obamacare.

Osebno iskal podporo pri republikancih

Glasovanje o predlogu zdravstvene reforme bi sicer moralo biti že v četrtek zvečer, a so ga zadnji trenutek preložili zaradi dodatnih usklajevanj - Trump naj bi skušal osebno prepričati še nekaj konservativnih kongresnikov.

"Američanom smo obljubljali, da bomo popravili in zamenjali ta pokvarjeni zakon, ki se sesuva in ki škoduje družinam. Jutri nadaljujemo," je v četrtek dejal predsednik predstavniškega doma Paul Ryan, ki je tudi pripravil omenjeno reformo. Na vprašanje novinarjev, ali ima zagotovljenih dovolj glasov za sprejetje zakona, ni odgovoril.

Manj denarja za revne, starejše

Republikanska zdravstvena reforma je predvidevala manj proračunskega denarja za starejše in revne. Ankete so pokazale, da je ni podpirala več kot polovica odraslih Američanov.

Če bi bila republikanska zdravstvena reforma sprejeta, bi zavarovalnice lahko starejšim zaračunavale do petkrat višje premije kot mladim in zdravim. Reforma bi prav tako odvzela denar za zavarovanje 11 milijonom revnih, zvezne države ne bi mogle več računati na zvezno proračunsko pomoč, bogatejši bi plačevali manj davkov, prav tako zdravstvena industrija, države bi lahko od revnih najprej zahtevale zaposlitev, preden se lahko zdravijo in tako naprej.

T. K. B., A. Č.