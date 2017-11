Revizorji: EK delno kriv, ker je precenil zmožnosti Grčije

Grčija od od leta 2010 prejela 300 milijard evrov pomoči

16. november 2017 ob 18:16

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropsko računsko sodišče je v posebnem poročilu o posredovanju Evropske komisije (EK) v grški krizi zapisalo, da programi pomoči Grčiji niso zagotovili zmožnosti, da država financira svoje potrebe na trgih, za kar so krive tudi slabosti pri izvajanju.

Grčija je od leta 2010 prejela več kot 300 milijard evrov pomoči. V sklopu prvega programa iz leta 2010 110 milijard, v sklopu drugega iz leta 2012 172,6 milijarde, za tretji program iz leta 2015 pa je v treh letih predvidenih do 86 milijard evrov pomoči.

Revizorji so preučili, kako je EK upravljal te tri programe, pri čemer so se pri tretjem, ki še poteka, osredotočili samo na zasnovo. Eno izmed meril ocenjevanja je bilo vprašanje, ali so programi izpolnili svoje glavne cilje. EK je bil del zloglasne trojke, ki je bedela nad izvajanjem prvega in drugega programa pomoči Grčiji. Poleg njega sta bila v trojki še Evropska centralna banka (ECB) in Mednarodni denarni sklad (IMF).

Pri tretjem programu so se zaradi izjemno negativne konotacije izraza trojka v Grčiji v EU-ju te besede znebili. Namesto tega zdaj govorijo o štirih institucijah: Evropski komisiji, ECB-ju, IMF-u in evropskem reševalnem skladu ESM.

O vlogi ECB-ja v grških programih revizorji ne morejo poročati, ker je imela banka pomisleke v povezavi s pooblastili sodišča in ni predložila dovolj dokazov, so pojasnili na računskem sodišču ob objavi poročila.

Cilji so bili doseženi le v omejenem obsegu

Revizorji so ugotovili, da kljub vsej tej pomoči Grčija še vedno potrebuje zunanjo finančno podporo in da so bili cilji programov doseženi le v omejenem obsegu. Ob tem so izpostavili več konkretnih slabosti. Prvi program je bil zasnovan v skrajni nujnosti, zato so bili pogoji ohlapni, a so se nato izboljševali. A kljub temu prvi in drugi program nista zagotovila ustrezne prednostne obravnave reform in njihove vključitve v širšo strategijo za državo, menijo revizorji.

Še zlasti so kritični do zasnove strukturnih reform trga dela in bančnega sistema, ki po njihovi oceni kažejo mešane rezultate, medtem ko so se reforme, povezane s proračunskimi rezi in davki, izkazale kot uspešnejše. Za omenjene pomanjkljivosti je po mnenju revizorjev delno kriva komisija, ker je precenila zmožnost Grčije za izvedbo reform in slabo opredelila njihov obseg in časovni okvir njihovega izvajanja. Komisija po mnenju revizorjev tudi ni izvedla celovitega vrednotenja prvih dveh programov, čeprav bi takšna analiza lahko bila bistvena za prilagoditev procesa reforme.

Revizorji komisiji priporočajo, naj izboljša postopke za zasnovo programov, bolje prednostno razporedi pogoje, zagotovi vključitev programov v splošno strategijo rasti za državo, vzpostavi jasne postopke in zagotovi sistematično in natančno dokumentirano spremljanje programa.

Poleg tega priporočajo še, naj že od začetka celoviteje obravnava nepopolnost podatkov, naj si prizadeva doseči sporazum s partnerji v okviru programov in naj bolj sistematično oceni upravne zmogljivosti države za izvajanje reform in potrebo po tehnični pomoči.

EK bo preučil priporočila

V EK-ju v Bruslju so se na poročilo odzvali z besedami, da ga bodo upoštevali, da so kot vselej odprti za konstruktivno analizo in da bodo preučili priporočila.

A. V.