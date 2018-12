Riad zavrača resoluciji senata ZDA o Hašokdžiju in savdski vpletenosti v Jemnu

Prestavljen začetek premirja v Hodajdi

17. december 2018 ob 16:12

Riad - MMC RTV SLO, STA

Savdska Arabija je v nedeljo sporočila, da zavrača resoluciji ameriškega senata o umoru savdskega novinarja Džamala Hašokdžija na savdskem konzulatu v Carigradu in o umiku podpore savdskemu vojaškemu posredovanju v vojni v Jemnu.

"Kraljevina obsoja zadnje stališče ameriškega senata, ki temelji na neutemeljenih trditvah, in zavrača očitno vmešavanje v svoje notranje zadeve," so sporočili z zunanjega ministrstva v Riadu.

Ob tem je savdsko ministrstvo opozorilo, da Savdska Arabija ne bo trpela nikakršnega nespoštovanja svojih voditeljev. "To stališče ameriškega senata pošilja napačno sporočilo vsem tistim, ki želijo povzročiti razpoke v savdsko-ameriških odnosih," so dodali.

Izrazili so upanje, da to ne bo povzročilo notranjepolitičnih debat v ZDA, ki bi znatno vplivale na pomembno strateško partnerstvo med Savdsko Arabijo in ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Senat soglasno pripisal odgovornost bin Salmanu

Ameriški senat je prejšnji četrtek soglasno potrdil resolucijo, ki savdskemu prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu pripisuje odgovornost za umor Hašokdžija, ki je pisal tudi za Washington Post.

Hašokdžija so namreč na začetku oktobra ubili v prostorih savdskega konzulata v Carigradu. Predsednik ZDA Donald Trump ne sprejema odgovornosti savdskega prestolonaslednika ne glede na ugotovitve ameriške obveščevalne agencije Cia, da je bin Salman v najmanjši meri vsaj vedel, da se umor pripravlja, če ga že ni naročil. Trump namreč poudarja pomen zavezništva s Savdsko Arabijo, posebej pa poudarja obsežne, večmilijardne prodaje orožja tej državi.

Tudi proti ameriški podpori Riadu v Jemnu

Večina senatorjev in senatork je glasovala tudi za resolucijo za odvzem ameriške podpore savdski vojni v Jemnu. Resolucijo sta predlagala neodvisni senator Bernie Sanders iz Vermonta in republikanec Mike Lee iz Utaha. Lee je dejal, da je Hašokdžijeva smrt usmerila pozornost senatorjev in senatork na dejstvo, da so bili zavedeni v vojno v Jemnu. "Hašokdžijev primer je pokazal, da savdski režim morda ni režim, ki mu morajo ZDA navdušeno slediti v boj," je dejal republikanski senator.

Savdska Arabija skupaj z Združenimi arabskimi emirati vodi arabsko koalicijo držav proti hutijevskim upornikom v Jemnu, ki je v letih bombardiranja ustvarila trenutno največjo humanitarno krizo na svetu. Po podatkih ZN-a je koalicija odgovorna za večino civilnih žrtev v državi.

Za resolucijo Sandersa in Leeja so glasovali vsi demokrati in nekaj republikancev za izid 56 proti 41.

Premirje v Hodajdi prestavljeno na torek

Medtem se v Jemnu nadaljujejo siloviti spopadi, zaradi česar bo začelo premirje v pristanišču Hodajda, o katerem so se v četrtek na Švedskem dogovorili predstavniki jemenske vlade in upornikov, veljati v torek, so potrdili predstavniki Združenih narodov.

Dogovor vključuje "takojšnjo prekinitev ognja" v Hodajdi, pristaniškem mestu ob Rdečem morju, ki je ključno za dostavo humanitarne pomoči Jemnu. Do zamude pri izvajanju dogovora pa po besedah neimenovanega predstavnika ZN-a prihaja zaradi "operativnih razlogov", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi jemenski zunanji minister Haled Al Jamani je za jemensko državno televizijo izjavil, da bo prekinitev ognja začela veljati opolnoči po krajevnem času.

Premirju naj bi sledil obojestranski umik borcev iz mesta, a so se v prejšnjih dneh vneli novi srditi spopadi.

Četrtkov sporazum naj bi predstavljal pomemben korak h končanju večletne državljanske vojne, ki jo spremlja huda humanitarna kriza. Po podatkih ZN-a je v Jemnu lačnih oziroma podhranjenih skupaj 20 milijonov ljudi ali 70 odstotkov vsega prebivalstva. V vojni, ki traja več let, je do zdaj po različnih ocenah umrlo več kot 50.000 ljudi.

B. V.