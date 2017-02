Romunija: Tudi po umiku spornega odloka se protesti nadaljujejo

Romuni za oster boj proti korupciji

5. februar 2017 ob 08:40,

zadnji poseg: 5. februar 2017 ob 19:02

Bukarešta - MMC RTV SLO

Čeprav je romunska vlada na izredni seji umaknila odlok, ki otežuje pregon korupcije, so se na ulicah romunskih mest znova zbrali protestniki, ki terjajo odgovornost, nekateri tudi odstop vlade.

Kljub umiku odloka se je na trgu pred vladno palačo šesti dan zapored zbralo več deset tisoč protestnikov, prvič pa potekajo tudi manjše provladne demonstracije, ki se jih udeležuje okoli 1.000 ljudi, je poročal dopisnik RTV Slovenija Boštjan Anžin. Ti so ogorčeni predvsem nad predsednikom Klausom Iohannisom, ki je ostro kritiziral poteze vlade in podprl prizadevanja protestnikov.

Nekateri protestniki menijo, da morajo odstopiti pristojni ministri, drugi zahtevajo odhod premierja Sorina Grindeanuja iz vladajoče socialdemokratske stranke, tretji so prepričani, da bi morala odstopiti celotna vlada, ki je na oblasti šele mesec dni. Sporočilo zadnjih dni, pravijo protestniki, je, da se mora boj proti korupciji nadaljevati brez oviranja, da pred njihovimi očmi politiki ne bodo več kradli, in to ne glede na njihovo barvo, je še poročal Anžin.

V soboto preobrat

Grindeanu je po pritisku javnosti v soboto napovedal umik odloka, po katerem več korupcijskih dejanj ni več kaznivih, za zlorabo položaja pa je zagrožena zaporna kazen le, če bo škoda, ki bo pri tem nastala, znašala najmanj 200.000 romunskih levov (približno 44.000 evrov).

Torkovo sprejetje odloka je povzročilo najbolj množične proteste v državi po padcu komunističnega režima leta 1989.

Bo pravosodni minister prevzel odgovornost?

Grindeanu je dejal, da je slišal mnenje ljudi in "glas ulice", poroča BBC. Parlament bo razpravljal o novem zakonu o korupciji, je dejal in dodal, da bo pravosodni minister Florin Iordache prevzel odgovornost za slabo komunikacijo in zmedo zaradi odloka.

Kritiki so opozarjali, da naj bi z odlokom pred pregonom zaščitili tudi predsednika vladajočih socialdemokratov (PSD) Liviuja Dragneo, ki je obtožen zlorabe položaje, s katero naj bi nastala škoda v vrednosti 100.000 romunskih levov.

Tudi EU je Romunijo posvaril pred nazadovanjem na področju boja proti korupciji.

B. V., K. T.